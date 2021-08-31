人民网北京8月31日电 （赵超）据海关总署官网消息，因从进口自俄罗斯2批次冻太平洋鳕鱼的7个外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性，按照海关总署公告2020年第103号的规定，全国海关自即日起暂停接受俄罗斯生产企业Cо. LLC “Narody Severa”（注册编号为CH-192）和Oktyabrskiy-1 Co LLC fish plant № 2（注册编号为CH-734）的产品进口申报1周。

因从进口自印度尼西亚1批次冻鮸鱼的1个外包装和1个内包装样本中检出新冠病毒核酸阳性，按照海关总署公告2020年第103号的规定，全国海关自即日起暂停接受印度尼西亚水产品生产企业CV. BUANA ARTOMORO（注册编号为CR 065-16）的产品进口申报1周。

因从进口自缅甸1批次冻黄姑鱼等的1个外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性，按照海关总署公告2020年第103号的规定，全国海关自即日起暂停接受缅甸水产品生产企业MYANMAR CNFC Co., Ltd（注册编号为YGN/122/MCNFC/DOF）的产品进口申报1周。

(责编：赵超、高雷)