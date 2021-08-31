人民网记者 乔雪峰

近日，多家快递企业陆续宣布将上调派费引发广泛关注，这几家公司均表示，上调派费是响应七部门制定的《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》（以下简称《意见》），落实国家邮政局关于做好快递员权益保障工作的具体部署。

业内人士表示，派件费是每个快递员收取和派送快递所得的收入，派件费并不等于快递费，与消费者没有直接关系。

快递企业上调派费会不会提高快递员的收入？对于快递行业发展有何意义？记者就此采访了国家邮政局市场监管司相关负责人。

将派费调整落到实处 真正让快递员得到实惠

近期，交通运输部、国家邮政局等七部门联合出台了《意见》，其中就提出了“督促企业保持合理末端派费水平，保证末端投递基本支出，保障快递员基本劳动所得”等政策措施。

“近日，部分快递企业提出计划，将陆续调整提高末端派费，国家邮政局对此予以支持和肯定。” 国家邮政局市场监管司相关负责人表示，上调末端派费是切实保障快递小哥合理收入水平的务实举措，体现了企业做好快递员群体合法权益保障工作的积极态度。

上述负责人告诉记者，国家邮政局上周对主要快递企业进行了行政指导，督促企业落实《意见》有关精神，指导要求企业高度重视快递员权益保障工作，明确责任、制定方案、细化措施，适度调整快递员派费水平，逐步建立合理的派费机制，取消不合理罚款项目，完善考核机制，遏制“以罚代管”等行为，从而保障快递员生产安全。

“希望企业能够将派费调整工作落到实处，真正落到快递员身上，真正让在一线辛勤工作的快递员得到实惠。”上述负责人表示，末端派费直接关系快递员的薪酬收入，直接关系快递小哥的切身利益和合法权益。企业要采取更多、更好的办法，建立起更加合理的利益分配机制，切实维护和巩固行业健康发展的态势。

派费适度调整有利于维护行业稳定、促进健康发展

快递业是劳动密集型产业，快递员是快递业的根基。正是这些快递小哥常年风雨无阻，奔走在城市乡村的每个角落，默默无闻、埋头苦干、任劳任怨，才保障了广大用户能够使用到便捷的快递服务，才有了我国快递业务规模连续7年稳居世界第一的成就。

那么增加派费对于快递员权益保护和末端稳定乃至行业健康发展具有怎样的意义？对此，上述负责人表示，近一段时期以来，部分快递企业采用下调末端派费的方式压低运营成本，导致快递小哥难以达到合理的收入水平，致使快递网络处于紧平衡。此次派费适度调整、理性回归，有利于保障快递员群体的权益，有利于维护行业稳定、促进健康发展。

有助于维护行业稳定。快递员群体工作强度大、劳动条件比较艰苦，快递小哥最为关心的就是收入问题。保障收入相对稳定、实现多劳能够多得，是维护快递员权益最基础、最关键的因素。收入无法保持在合理的水平，队伍就很难稳定，快递网络稳定就更是无从谈起，最终就会损害企业的发展根基，影响行业的可持续发展。这次派费调整，有助于坚定快递员信心，稳定就业队伍，巩固行业稳定态势。

有助于促进行业高质量发展。近年来，末端派费连年下降，影响了服务质量和正常的利益分配机制。通过末端派费的适度调整，有利于快递员坚定行业信心、共享发展成果。“依法保障快递员的合法权益，将会激发广大快递员劳动创造的积极性，也将让他们工作得更安心、更舒心，增强他们的获得感、幸福感、安全感和归属感，从而为行业高质量发展注入关键性、内生性的强劲动力。”上述负责人表示。

坚决反对企业 “一边增加派费、一边增加罚款”

在以往的监管实践中，一些快递企业存在着以内部罚款来代替管理的问题，罚款项目多、不合理罚款多，让快递小哥承受很重的不合理负担。

此次派费调整，会不会出现企业一边增加派费，一边增加罚款的情况？上述负责人表示，在近期开展的行政指导中，国家邮政局对减少快递员罚款、遏制“以罚代管”进行了重点强调。“邮政管理部门坚决反对企业‘一边增加派费、一边增加罚款’，我们将督促企业采取有效措施整顿内部的以罚代管行为。”

一是督促企业认真梳理内部考核和罚款事项，对不必要不合理的罚款事由，要该减的减、该调的调。要遏增量、减存量、见效果。

二是指导企业完善考核机制。当前，快递小哥反映比较集中的是快递企业不分情况“一刀切”式的罚款。

三是建立以快递员为主体的满意度调查队伍。针对快递员的体验感、满意度定期开展调查，并公开调查结果，从快递小哥的视角去分析评价企业保障快递员群体的客观情况，推动企业自觉地纠正以罚代管行为，保持合理派费水平。

(责编：王仁宏、高雷)