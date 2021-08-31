中再集团：上半年归母净利润40.11亿元 同比增长62.6%
8月31日，中再集团召开2021年中期业绩发布会，集团管理团队对公司2021年上半年整体业绩和战略落地成果进行了详细介绍。数据显示，2021年上半年集团归属于母公司股东净利润40.11亿元（人民币，下同），同比增长62.6%；年化加权平均净资产收益率8.50%，同比上升2.87个百分点。
据中再集团相关负责人介绍，2021年上半年，面对复杂的国内国际市场环境，中再集团坚持“稳增长、调结构、控风险、增效益”的经营方针，经营利润大幅提升，各业务板块经营稳健：受益于国际业务结构优化及费率上涨带动国际业务承保利润同比上升，以及把握权益市场波动机会及时实现收益带动投资收益同比增加，集团经营利润大幅提升。业务结构方面，上半年实现总保费收入832.77亿元；财产再保险境内临分业务占比同比提升2.1个百分点，财产再保险境外业务占比同比提升5.4个百分点，人身再保险境内保障型业务占比同比提升10.8个百分点，人身再保险境内财务再业务占比同比下降4.9个百分点。投资方面，公司把握权益市场波动机会，实现年化总投资收益率6.55%，同比上升1.07个百分点。风险管理方面，集团持续加强风险管理，保险板块各经营主体综合偿付能力充足率保持在200%以上。
该负责人指出，2021年上半年，中再集团抢抓国家战略机遇，不断培育新的业务增长极。在服务国家治理体系建设方面，深度参与全国16个省市地区巨灾试点，在八成以上项目中担任首席或唯一再保人；完成台风巨灾模型2.0开发并通过专家认证；推进北京、上海、海南、广东等地IDI平台建设，平台累计实现保费收入54.34亿元，总保障面积约1.3亿平方米，2021年上半年集团实现IDI业务收入5.03亿元，同比增长72.9%。在支持健康中国战略方面，中再集团开创“产品+特药”和“特药+社保”的商保社保融合新模式；为地方普惠健康保险计划提供再保支持，覆盖85个城市4100万人，发挥市场引领作用；参与国内第一批长护险试点，开发长期护理险、重疾护理险等产品；推出首款大湾区跨境医疗险、专属重疾险产品。在推动绿色发展战略方面，为多地市环境污染责任保险项目提供再保支持；为境内全部运行核电机组近万亿涉核财产、上万名涉核企业一线人员提供核保险保障；自主开发农业气象指数保险产品研发平台，为行业提供26款气象指数创新产品方案，提供风险保障能力超过4亿元。
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