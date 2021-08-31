人民网北京8月31日电 （王仁宏）“截至今年7月底，全国已开工建设4.22万个小区，涉及764万户，占整个年度目标的78.2%。”8月31日，在国务院新闻办公室举行新闻发布会上，住房和城乡建设部副部长黄艳就城镇老旧小区改造的有关情况进行介绍。

住房和城乡建设部副部长黄艳表示，党中央、国务院高度重视老旧小区改造工作。从2017年开始，住建部会同有关部门，就试点探索，总结推广地方实践经验，完善相关政策和配套措施，加强督促指导，重点开展了四方面工作：

做好顶层设计。2020年，国务院办公厅印发了《关于全面推进老旧小区改造工作的指导意见》，明确了城镇老旧小区改造的总体要求、目标任务以及政策机制。

加大补助支持。中央安排补助资金，支持各地有序实施老旧小区改造。从2019年以来，中央财政一共下达了补助资金超过2450亿元。

强化督促指导。逐年确定年度目标和重点任务，指导各地加强统筹，细化措施，落实政策，扎实推进老旧小区改造。同时，今年住建部把老旧小区改造作为党史学习教育“我为群众办实事”的实践活动重点，加快解决群众“急难愁盼”问题。

推广典型经验。老旧小区改造不仅是民生工程和发展工程，还是一项重要的基层治理工程。其中，社区治理能力水平是做好老旧小区改造的一个非常重要的支撑。住建部总结先行地区在发动群众参与共建、多渠道筹措改造资金、加装电梯等方面的创新实践，推广可复制可推广的经验和做法，整体提高全国老旧小区改造工作水平。

据介绍，2019年-2020年，全国累计新开工改造城镇老旧小区是5.9万个，惠及1088万户居民。今年，计划新开工改造的老旧小区是5.3万个，涉及居民900多万户，截至7月底，已开工建设4.22万个小区，涉及764万户，占整个年度目标的78.2%。

“从实际效果看，实施城镇老旧小区改造，完善了水电路气信等配套基础设施，因地制宜增加了养老、托育、便利店等公共服务设施，消除了大量的安全隐患，改善了老旧小区居民的居住条件和生活环境。”黄艳指出。

对于下阶段目标，黄艳表示，“十四五”期间，我国将基本完成2000年底前建成的21.9万个城镇老旧小区改造目标。下一阶段，住建部将聚焦群众“急难愁盼”问题，在推动有条件的楼宇加装电梯、完善老旧小区物业管理等方面加大力度，进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

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