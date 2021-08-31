人民网北京8月31日电 （王仁宏）8月31日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，住房和城乡建设部部长王蒙徽围绕努力实现全体人民住有所居介绍有关情况。

王蒙徽在会上指出，当前，我国住房发展取得巨大成就，建成了世界上最大的住房保障体系。2019年，城镇居民人均住房建筑面积达到39.8平方米，农村居民人均住房建筑面积达到48.9平方米。我们加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系，累计建设各类保障性住房和棚改安置住房8000多万套，帮助2亿多困难群众改善住房条件，低保、低收入住房困难家庭基本实现应保尽保，中等偏下收入家庭住房条件有效改善。我们坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳妥实施房地产长效机制，稳地价、稳房价、稳预期，促进房地产市场平稳健康发展。

城市建设取得历史性成就，创造了世界城市发展史上的奇迹。2020年，我国常住人口城镇化率达63.89%，城市数量达687个，城市建成区面积达6.1万平方公里。2019年，我国城镇生产总值、固定资产投资占全国比重均接近90%。我们贯彻落实中央城市工作会议精神，坚持“一个尊重、五个统筹”，加快转变城市发展方式，大力实施城市更新行动，不断增强城市的整体性、系统性、生长性，提高城市的承载力、宜居性、包容度，城市人居环境显著改善，人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

乡村面貌发生巨变，历史性解决了农村贫困群众的住房安全问题。全面实施脱贫攻坚农村危房改造以来，790万户、2568万贫困群众的危房得到改造；同步支持1075万户农村低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭等贫困群体改造危房；全国2341.6万户建档立卡贫困户实现住房安全有保障。我们立足乡村振兴要求，坚持城乡统筹发展，大力实施乡村建设行动。加快推进农房和村庄建设现代化，整体提升乡村建设水平。开展乡村建设评价，查找和补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板。以农村垃圾污水治理和村容村貌提升为重点，推进农村人居环境治理，农村生活垃圾进行收运处理的行政村比例超过90%。农村居民生活条件显著改善，广大农民拥有了更多的获得感、幸福感、安全感。

建筑业支柱产业作用不断增强，从建筑大国迈向建筑强国。2020年，建筑业增加值占国内生产总值的比重达到7.2%，为全社会提供了超过5000万个就业岗位。工程设计建造水平显著提高，港珠澳大桥、北京大兴国际机场等一批世界级标志性重大工程相继建成。我们坚持深化建筑业改革，完善监管体制机制，优化建筑市场环境，加强工程质量安全管理，推动建筑产业转型升级，“中国建造”展现了我国强大综合国力，为经济社会发展和民生改善作出了重要贡献。

王蒙徽表示，新时代新阶段对住房和城乡建设发展提出了新要求，住房和城乡建设工作面临着新问题和新挑战。我们将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持以人民为中心的发展思想，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以绿色低碳发展为路径，坚持系统观念，统筹发展和安全，加快完善住房制度，稳妥实施房地产长效机制，全面实施城市更新行动和乡村建设行动，大力推动建筑业转型升级，努力实现住房和城乡建设事业高质量发展，将改革发展成果更多更公平惠及全体人民，推动共同富裕取得更为明显的实质性进展。

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