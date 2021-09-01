人民网北京9月1日电 （记者车柯蒙）进入9月，中秋、国庆假期将至，有人计划出游，有人却选择坚守岗位。有细心网友测算发现，如果中秋、十一放假10天全部选择加班，就可以拿到24天的日工资收入。放松休假还是赚加班费，你会怎么选？

中秋、国庆假期放假安排。来源：中国政府网

中秋、国庆假期放假安排。来源：中国政府网

据中国政府网，中秋假期放假安排：9月19日至21日放假调休共3天，9月18日（星期六）上班。中秋节没过多久，国庆节又要来了。国庆节放假安排：10月1日至7日放假调休共7天，9月26日（星期日）、10月9日（星期六）上班。

假期工作，加班工资该如何算？根据《中华人民共和国劳动法》，规定休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的200%的工资报酬；法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的300%的工资报酬。

根据规定，9月21日中秋节和10月1日、2日、3日均为法定假日，用人单位安排劳动者加班工作，应按照不低于劳动者本人日或小时工资的300%支付加班工资；9月19日、20日和10月4日、5日、6日、7 日，用人单位可选择给予补休或按照不低于劳动者本人日或小时工资的200%支付加班工资。

这样来看，今年中秋加上国庆，两个假期加在一起共有10个加班日，如果全部选择坚守岗位加班，可以拿到相当于24天的日工资。

记者注意到，今年8月1日起，多地又上涨了最低工资，目前上海、广东、山东、新疆、四川、江西、广西、云南、西藏、辽宁、北京、江苏、河南等十余省份上调了最低工资标准。

以北京为例，8月1日起，北京市最低工资标准正式上调。其中，月最低工资标准从2200元调整到2320元，增加120元。据人力资源和社会保障部《关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知》规定，月计薪天数为21.75天，则日工资收入最低约为106.67元，如果双节都加班的话，至少可以拿到约为2560.08元的加班费。

人社部门提醒，这只是按照最低工资标准算的“最低 ”加班费，实际情况中，加班工资应该与个人实际工资挂钩。

不过，这个加班方案出炉后却遭到了不少网友的反对，很多网友表示，“难得放假，相比于赚取加班费，倒不如好好休息，回家陪陪父母。这加班费，不要也罢”。

(责编：李楠桦、高雷)