人民网北京9月1日电 （赵竹青）据商务部官网消息，2021年1至7月，我国企业在“一带一路”沿线对56个国家非金融类直接投资730.7亿元人民币，同比增长1.2%（折合112.9亿美元，同比增长9.9%），占同期总额的18%，较上年上升1个百分点，主要投向新加坡、印度尼西亚、孟加拉国、越南、马来西亚、泰国、哈萨克斯坦、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和老挝等国家。

对外承包工程方面，我国企业在“一带一路”沿线的60个国家新签对外承包工程项目合同2936份，新签合同额4169.4亿元人民币，同比下降11.7%（折合644.2亿美元，同比下降4.1%），占同期我国对外承包工程新签合同额的52.3%；完成营业额2929.3亿元人民币，同比增长3.1%（折合452.6亿美元，同比增长11.9%），占同期总额的57.6%。

8月26日，商务部新闻发言人高峰在介绍我国服务外包发展情况时还提到，今年1至7月，我国承接“一带一路”沿线国家离岸外包合同额1096亿元，执行额722亿元，同比分别增长46.1%和29.7%。

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