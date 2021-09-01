人民网北京9月1日电 （赵超）据海关总署官网消息，今年以来，全国海关缉私部门加大对成品油走私活动打击力度，始终保持严打高压态势。今年1月至7月，共立案侦办成品油走私犯罪案件146起，案值67.7亿元。

据了解，海关缉私部门今年查获多起成品油走私亿元大案。1月5日，拱北海关缉私局在广东珠海、中山等地同步开展查缉抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人8名，现场查扣涉案流动渔船3艘、改装油罐车1辆。经查，走私团伙组织流动渔船到公海接驳柴油，经珠江口水域走私入境。共涉嫌走私进口成品油1.5万吨，案值约1.1亿元。

厦门海关查扣的涉案改装油罐车

1月6日，厦门海关缉私局联合福建厦门、泉州两地公安机关和福州海关缉私局，在福州、莆田、泉州等地同步开展收网行动，共抓获犯罪嫌疑人18名，打掉两个成品油走私团伙。经查，走私团伙利用大型油船多次前往游弋在公海的大型油轮上接驳成品油，通过小型油船过驳将成品油走私入境。共涉嫌走私成品油约20万吨，案值约11.8亿元。

6月1日，杭州海关缉私局联合地方公安机关，组织开展打击成品油走私集中收网行动，共抓获犯罪嫌疑人11名，查扣涉嫌走私油船1艘。经查，走私团伙组织油船前往公海购买成品油后从非涉关地码头走私入境。共涉嫌走私成品油两万余吨，案值约1.2亿元。

7月1日，南京海关缉私局前期立案侦办的一起走私成品油案大幅扩案，犯罪嫌疑人利用油船从公海接驳成品油后采取海上偷运方式走私入境。共涉嫌走私成品油约5.6万余吨，案值约3.7亿元。

海关提醒，走私成品油严重扰乱国内正常的成品油流通秩序，冲击国内市场经济秩序。同时，走私成品油硫含量超标，油品质量不合格，消费者购买使用后易对车辆造成损害，严重污染环境，危害人民群众身体健康。

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