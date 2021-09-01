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二手车交易登记跨省通办城市数量大幅增加 31省区市全部覆盖

2021年09月01日09:05 | 来源：人民网
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人民网北京9月1日电 （赵竹青）为贯彻落实国务院推进政务服务“跨省通办”部署要求，加快推行小型非营运二手车交易登记跨省通办，促进二手车便利交易，商务部、公安部、税务总局等相关部门近期印发通知加快推进二手车异地交易登记推广应用。

通知明确，自2021年9月1日起开展小型非营运二手车异地交易登记第一批推广应用，推广应用城市共计218个。与前期20个城市试点相比，二手车交易登记跨省通办城市数量大幅增加，二手车异地交易将更加便利。

记者发现，在此次推广应用中，31个省区市全部覆盖。

第一批推广应用二手车异地交易登记城市名单

省份

试点城市

数量（个）

北京

北京

1

天津

天津*

1

河北

石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、廊坊

6

山西

太原*、大同、阳泉、长治、晋城、朔州、忻州、吕梁、晋中、临汾、运城

11

内蒙古

呼和浩特、包头、赤峰、呼伦贝尔、通辽、乌兰察布、鄂尔多斯

7

辽宁

沈阳*、大连、阜新、盘锦

4

吉林

长春、吉林

2

黑龙江

哈尔滨、大庆

2

上海

上海*

1

江苏

南京*、无锡、徐州、常州、苏州*、南通、连云港、盐城、镇江、泰州、宿迁

11

浙江

杭州*、宁波*、温州、绍兴、湖州、嘉兴、金华、衢州、台州、丽水、舟山

11

安徽

合肥*、芜湖、蚌埠、淮南、马鞍山、淮北、铜陵、安庆、黄山、阜阳、宿州、滁州、六安、宣城、池州、亳州

16

福建

福州*、莆田、泉州、厦门、漳州、龙岩、三明、南平、宁德

9

江西

南昌*、赣州、宜春、吉安、上饶、抚州、九江、景德镇、萍乡、新余、鹰潭

11

山东

济南、青岛、淄博*、德州、东营

5

河南

郑州*、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、商丘、周口、驻马店、南阳、信阳、济源

18

湖北

武汉*、黄石、襄阳、宜昌

4

湖南

长沙、株洲、衡阳、常德

4

广东

广州、深圳*、珠海、汕头、佛山、韶关、湛江、肇庆、江门、茂名、惠州、梅州、汕尾、河源、阳江、清远、东莞、中山、潮州、揭阳、云浮

21

广西

南宁*、柳州、桂林、梧州、北海、崇左、来宾、贺州、玉林、百色、河池、钦州、防城港、贵港

14

海南

海口、三亚

2

重庆

重庆*

1

四川

成都*、绵阳、自贡、攀枝花、泸州、德阳、广元、遂宁、内江、乐山、资阳、宜宾、南充、达州、雅安、阿坝、甘孜、凉山、广安、巴中、眉山

21

贵州

贵阳、遵义、安顺

3

云南

昆明*、昭通、曲靖、楚雄、玉溪、红河、文山、普洱、西双、大理、保山、德宏、丽江、怒江、迪庆、临沧

16

西藏

拉萨、日喀则

2

陕西

西安、渭南

2

甘肃

兰州、酒泉、天水、陇南、平凉

5

青海

西宁*

1

宁夏

银川

1

新疆

乌鲁木齐、巴州、昌吉、石河子、克拉玛依

5

合计

 

218

备注：表中标注“*”的城市为已试点的20个城市。

(责编：赵竹青、高雷)

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