人民网北京9月1日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，今年以来，市场监管总局持续开展“计量服务中小企业行”活动，在助力中小企业提质增效方面成效显著。

据了解，市场监管总局持续开展“计量服务中小企业行”活动，并将其作为“我为群众办实事”实践活动的重要内容，不断推动活动走深走实。截至目前，“计量服务中小企业公共平台”微信公众号注册用户达3657个，小程序访问用户达19226个，平台电脑端和移动端访问量达到14万余人次。

市场监管总局相关负责人表示，“计量服务中小企业行”活动是市场监管总局贯彻落实“放管服”改革、推进企业复工复产、为中小企业发展营造良好市场环境的重要举措。在前期经验基础上，全国计量条线围绕企业和群众关注的难点热点，有针对性地开展了一系列各具特色的服务活动。

深入调研企业计量需求 “对症”开出良方

据介绍，市场监管总局开展了中小企业计量现状与需求调研，深入多地了解中小企业计量领域实际情况，并进行深入分析，已调研企业1500余家，收集整理问题500多个。

其中，在山东省成立计量助企服务队，帮助建立完善计量标准，指导申报国家和省级产业计量测试中心，开展能源计量技术服务，服务企业新产品生产和研发。在广西壮族自治区积极为制药企业提供检测数据比对、核查及分析技术服务，为新型医疗器械成功研发提供计量技术支持。在新疆维吾尔自治区结合党史学习教育，聚焦中小企业质量提升和实际生产中的计量需求，为企业开展气体报警器和分析仪器的现场检定工作。

送知识上门 为企业高质量发展“补钙”

据相关负责人介绍，计量服务企业高质量发展也在各地展开。

其中，在北京市开展计量服务冬奥培训，完成冬奥组委、首钢智慧园区等计量检测服务对接工作。在河北省邀请省内环保、电力、汽车制造业等行业知名企业与省计量院多角度开展院企合作，搭建交流合作平台。在安徽省为化工企业授课答疑，宣传和推广《安徽省工业计量典型案例汇编》中的有关案例、常见问题和计量法规等内容。在广东省东莞市举办“计量服务中小企业行”企业计量基础能力建设专家研讨会，宣传计量在当前质量变革和高质量发展中起的重要技术支撑作用。在陕西省举办企业计量实验室质量管理培训会，为企业实验室技术人员提供计量技术培训。在贵州省开展搭建交流合作平台助推企业高质量发展活动，邀请80余家装备制造企业及计量技术机构共同参与。

该负责人表示，目前，“计量服务中小企业行”活动正在各地有序推进，随着活动深入开展，市场监管总局将持续加强企业计量工作宣传和引导，提升计量服务能力和水平，逐步建立完善计量服务中小企业的长效机制。 此外，市场监管总局还加大对中小企业的计量宣传、培训和服务力度，鼓励和引导更多技术资源和力量服务民营经济等中小企业健康发展。不断完善“计量服务中小企业公共平台”和微信公众号及小程序，丰富“计量服务中小企业”专栏内容，制作发布企业计量公益培训课程，方便中小企业及时了解计量法律法规、政策，解答计量疑惑难题，共享各类计量资源和信息。

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