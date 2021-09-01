原标题：产业振兴带起乡村振兴 碧桂园赋能德庆贡柑产业发展

贡柑养殖户徐妹群看着大棚里茁壮的种苗，棚外排列齐整、已经挂果的贡柑树，眼中露出对丰收的期待。

德庆贡柑（图源：德庆县地方志办）

贡柑，在肇庆市德庆县有着1300多年的栽培历史。在巅峰期，德庆贡柑种植面积超过30万亩，有近九成农户从事柑橘种植。

但在2014年前后，德庆成为了柑橘黄龙病的“灾区”，全县种植面积锐减90%，许多农户被迫放弃家中的果林，外出打工。

碧桂园贡柑现代农业产业园。（央广网记者 官文清摄）

2018年，碧桂园农业（德庆）有限公司正式成立，抱着振兴产业的目标，开始参与贡柑园建设。此后，德庆贡柑现代农业产业园不仅在当年成为第一批广东省现代农业产业园，公司也在次年被认定为肇庆市农业龙头企业。

园中，数百亩的贡柑树枝繁叶茂，静静的等待着即将到来的上市季。

变化从“种苗”开始

“秧好一半禾”，这是碧桂园农业（德庆）有限公司技术总监黄会明经常挂在嘴边的一句话。“因为苗木好，根系就长得快，产量也高。”

走在无病毒苗圃基地里，黄会明更像是来看自家果林的种植户，连种了十几年贡柑的徐妹群都说：“你有什么不懂的都可以问黄总，他把这些树照顾得很好。”

这个基地，寄托着解决黄龙病困扰的希望。

黄会明正在检查贡柑苗。（央广网记者 官文清摄）

黄龙病，是发生在柑橘上的一种毁性病害。大量试验证明，黄龙病暂时还不能彻底根治，只能依托种苗阶段的脱毒处理以及后期防控。

“在这一块来讲，我们要解决农业的一个最根本的问题——苗木的质量。”

从挑选营养土基质原材料，到对采穗树经过脱毒处理、自动调节适宜生长的温度和湿度，对于种苗来说，每一个步骤都不能掉以轻心。

目前，无病毒苗圃基地内包括玻璃温室、育苗温室、滴灌设施、功能房、料场及冷库，每年可培育约30万株优质脱毒的柑橘苗，以提供给德庆本地及广东省内外的种植户。

“苗木培育好了，在种植方面省了很多事，最起码能减少投入，贡柑的品质也高。这也是为什么我们这么重视种业，因为对于农业来讲，这是属于‘卡脖子’的项目。”黄会明表示，该基地也是肇庆第一家拥有出售苗木种苗资质的基地，“就是要从源头上把这件事做好。”

治好了贡柑树的病，也连带着打消了不少种植户心头的疑虑。

这两年，贡柑种植的变化都被徐妹群看在眼里，她同样也是因为黄龙病而被迫砍掉自家贡柑树的种植户之一。

在听说村里开起了贡柑现代农业园后，徐妹群特地从外地赶回来应聘。“真的不错！我想先存点钱，以后有机会在家重新种起来。”

通过引入先进的农业生产技术、设备，碧桂园农业（德庆）有限公司与农民共享现代农业发展的成果。

数据统计，公司于2020年带动1931户农户发展生产，帮助农民平均每户增收6716.73元，以现代科技助力农业发展。

振兴要有“新技术”

产业振兴是乡村振兴的重中之重，建设现代农业产业园是实施乡村振兴战略、推动产业兴旺的重要抓手。

在一枚果色金黄、肉质脆嫩、香味浓郁的德庆贡柑背后，蕴含着碧桂园对于现代农业产业发展的新实践。

黄会明表示，园中的信息化建设一直伴随着产业园的发展。“我们可以实时采集到田间地头的土壤水分，包括温度、湿度，以及土壤的EC值（电导率），甚至观察田间一些病虫害的动态。”

航拍贡柑园。（央广网记者 官文清摄）

通过5G技术，这一套病虫害AI识别系统和大数据可视化平台遍布在农作区域中，无论是黄会明还是种植户，都能通过人工智能技术随时查看农田果树的情况。

农户只要拍照上传疑似患病的贡柑照片，系统就可以输出果树患病与否，以及相应的病害名称、解决办法。

“这套系统还可以指导我们的生产，缺肥了或者是有虫了，都可以及时提醒进行用药或者施肥，不一定非要到田地去检查，也不用等到已经出了虫害再去施肥或者打药。”

在268亩的贡柑园里，除了特殊时节要加派人手，大部分时间里，只需不到十个人就可以管理好这数万株贡柑树。

采摘德庆贡柑（央广网发）

“产业园是要以高标准示范，来发挥联农带农的作用。”黄会明介绍，农户能在产业园接受职业农民培训，学习到全新的种植理念和技术。

“我们培训有几个方面，一个是叫他们过来参观，我们现场进行讲解；第二个是办培训班。”

2019年6月，碧桂园农业（德庆）有限公司与华中农业大学签订产学研合作协议，通过现代农业产业园建设，推广标准化、规模化贡柑种植技术，提高黄龙病防控防御水平。

“我们希望通过这个点，把比较成功的模式复制到其他地方去。这也是我们的一个愿景，看能不能在农业板块做出更大的贡献。”黄会明说。

德庆贡柑要“走出去”

由于贡柑的生长特性，一般是在种植后的3-4年开始挂果收获。所以，对于德庆贡柑现代农业产业园来说，要把贡柑产业的发展目光放长远。

碧桂园农业（德庆）有限公司销售总监彭浩澄表示，对于未来，贡柑园也有一份属于自己的“十四五规划”。

“我们的目的就是要让农户能更好地种植贡柑，把德庆贡柑推广出去。”如果说曾经的“德庆贡柑”是优质贡柑的代名词，那么如今的“德庆贡柑”，瞄准的就是全国知名的水果品牌。

彭浩澄表示，对于德庆贡柑来说，需要与时俱进的不仅仅是种植技术。

产业园对贡柑农药残留进行严格检测（央广网记者 官文清摄）

当前，产业园在管理、采摘、加工等生产过程中，严格按照标准来组织生产和加工，并且对生产的全过程实行信息化管理，以实现德庆贡柑的标准化输出。

同时，通过建立包括检测体系、溯源体系、信息技术在内的科研创新中心，给德庆本地农户提供科学实用的种植与验收标准指引，保障德庆地区的贡柑产量与质量。

未来几年，公司还将持续与当地果农合作，目标是与果农共同建立超万亩的合作示范园。

此外，为了助力肇庆特色农业产业化、规模化发展，碧桂园集团还引入国强公益基金会旗下社会企业——碧乡农业发展有限公司，围绕市场需求，构建贡柑特色产业营销渠道，建立健全德庆贡柑生产、流通与销售等各环节的标准体系，通过打造品牌标准化，开发出具有一定市场竞争力、差异化的德庆优质贡柑农产品。

同时，碧桂园还通过自有助农品牌“臻碧乡”，以电商平台、大宗贸易等途径拓展德庆贡柑销路，助力村民增收致富，助力德庆贡柑产业振兴发展。

“要让我们中国水果走向国际市场，把德庆贡柑推向国际市场上去。”德庆县农业农村局副局长刘水清表示。（张胜强 官文清）

(责编：董童、李源)