央视网消息（焦点访谈）：9月2日至7日，2021年中国国际服务贸易交易会将在北京举办。这是全球服务贸易领域规模最大、内容最丰富的国际展会。什么是服务贸易呢？国际贸易包括实物贸易和服务贸易。根据世界贸易组织的界定，服务贸易包括商业、通信、建筑工程、金融、文化旅游、体育、运输、健康等12大领域，服务贸易如今已成为国际经贸领域中最活跃的“新引擎”。今年服贸会的主题是“数字开启未来 服务促进发展”，那么，数字为什么会成为主题词？展会将会有哪些亮眼之处呢？

今年服贸会的“朋友圈”扩大了。据悉，今年服贸会线下参展企业比上届增长6%。153个国家和地区的10000余家企业注册线上线下参展参会，比上届增加了5个国家。国际化率、世界500强占比均超过上届水平，展览面积比去年增加了2万平方米。

商务部服务贸易和商贸服务业司司长陈春江说：“ 特别是在全球新冠肺炎疫情未得到全面控制的背景下，举办服贸会将展示我国愿同国际社会共克时艰，深化开放合作的信心和决心。”

那么，今年服贸会靠着什么样的魅力吸引五湖四海的朋友们前来参会呢？展会召开前夕，记者来场馆内提前一探究竟。

本届服贸会的主会场在国家会议中心，据介绍本次服贸会参展企业的规模和国际化的程度比往届都要高，而且这一次还设立了数字服务专区。正如这届展会的主题“数字开启未来 服务促进发展”，今年服贸会更加突出数字服务。数字服务专区虽然还在布展，但可以看出人工智能、大数据、云计算等前沿技术比比皆是。这个区域汇聚了来自海内外几十家国际化企业和机构，将展示它们在服务贸易各个领域的一些最新的、亮眼的数字化服务和应用场景。

一家有着百年历史的世界500强日本企业，已经连续五年参加服贸会，今年又带来了新的数字化服务产品。

日电（中国）有限公司企划部经理王慧说：“今年服贸会有一个关键词是“数字化”，与NEC现在的战略方针不谋而合。我们希望通过提供信息通信技术解决方案，为中国各行各业的数字化转型提供支持，这一次我们也带来了为康养领域、企业，还有社会基础设施等三大领域提供的数字化转型，提供支持的八项解决方案。”

在数字服务专区，除了大型跨国企业和机构来展示它们可交易的服务产品之外，也有一些数字化成果的独特展示。在展区记者看到了一个略显与众不同而又熟悉的名字——故宫博物院。

在故宫博物院展台旁的大屏幕上播放的是通过数字化手段实景建模的数字故宫，通过这种方式，我们不仅可以近距离再次感受故宫，还可以跟随镜头来探寻埋藏在故宫地下的奥秘。在展台上，展示了数字文物，故宫通过数字化的手段，对馆内几百件文物进行了数字化建模，通过这种方式我们可以近距离非常清楚地看到这些文物的细节。

在由故宫博物院主办、腾讯协办的“文化传承·数字共享”数字故宫体验专区，推出了“数字文物”“数字考古”“数字服务”三大板块，全方位展示了故宫20多年来的数字化成果。

今年服贸会聚焦数字是因为数字经济已经成为提振全球经济复苏和我国高质量发展的新驱动力，也是服务贸易发展的新引擎。依托于数字经济快速发展，如今数字化服务在我们生活中无处不在，在服贸会的主办地北京，我们每天都能接触到数字服务给生活带来的便利。

在北京一家超市的进口冷链食品柜台上有一个二维码，拿手机扫描二维码，就可以看到这个冷链食品背后的一些相关信息，包括它的原产国以及核酸检测报告和消毒证明等相关信息。这项数字服务背后其实是近年来发展迅速的区块链技术。

“长安链”是今年在北京发布的、我国首个自主可控的区块链软硬件技术体系。这样的技术除了在疫情防控中发挥重大作用，也让京津冀三地的海关形成数据打通的“单一窗口”，跨境贸易便利化大幅提升。

近年来我国数字贸易呈现快速发展的势头。按照联合国贸发会议的统计口径计算，2020年我国可数字化交付的服务贸易额为2947.6亿美元，同比增长8.4%。占服务贸易比重从2015年的27.4%增加到44.5%。

为了凸显聚焦数字经济、数字贸易，今年服贸会还将发布《中国服务贸易发展报告2020》《数字贸易发展与合作报告2021年》等30余项报告、标准及指数，引领行业发展。

本届服贸会的首钢园展区设有8个专题展，一共15个展馆，来到这里的人不光能近距离感受到服贸会的展示展览，也能亲身体验到这里的工业遗存。

今年服贸会不仅仅“朋友圈”扩大了，还更好看了。首次设置双会场是这届服贸会的另一大亮点。国家会议中心设置的是综合展，而在首钢园展区设置的是专题展，9.4万平方米的展区里将展出工程咨询与建筑服务，体育服务，健康卫生服务，教育服务，电信、计算机和信息服务，金融服务，文旅服务，供应链及商务服务8个板块。服贸会把展会与工业遗址相互融合，令人耳目一新。

北京首钢建设投资有限公司总经理助理白宁说：“这也是服贸会一次重大的创新，突出首钢园区的特点，以工业遗址景观轴作为核心，展馆环绕布置，展馆搭建的时候注意与工业遗存和景观的对话，打造具有强烈公园属性和游历感的会展。”

今年服贸会更注重互动体验。作为北京冬奥会组委会的办公地以及冬奥比赛的场地之一，首钢园区有着鲜明的冬奥元素和体育元素，有着冰雪互动体验和冬奥元素的体育服务专区也成为关注的焦点。

工业遗存是服贸会首钢园区的一个亮点，这个园区另外一个特点是体育服务专区，体育服务专区首次把冬博会的内容纳入进来，来到这里的人们可以通过冬博会的内容，进行一些冰雪项目的互动体验。

除了展览展示，本届服贸会的另一项重点就是高规格的峰会、论坛和边会活动。除了突出数字经济、数字贸易主题，另一个备受关注的话题就是绿色低碳发展，围绕碳达峰、碳中和主题将举办“全球生态可持续发展高峰论坛”“碳中和经济发展论坛”等15场相关活动。

联合国原副秘书长、国际绿色经济协会名誉会长沙祖康说：“实现碳达峰、碳中和需要运用大量的新技术，需要绿色低碳的新业态和新模式来支撑。因此，这次服贸会设置以碳达峰和碳中和为主题的相关专题开展交流合作，在某种意义上满足了各方期盼，对于推动各国的产业发展方式具有重要意义。”

如今服贸会已经成为我国促进高水平对外开放的重要平台。“十三五”时期，我国服务进出口累计达到了3.6万亿美元，全球服务贸易第二大国地位进一步巩固。服贸会的举办也将促进中国与世界服务贸易的合作发展。

服贸会上，不仅专业观众可以看到新技术、新趋势、新机会，普通观众也可以参观服贸会，获得新鲜的体验。这里我们也给您一些温馨提示：9月3日至4日两天为专业观众日，9月5日至7日三天则是公众开放日。想要参观服贸会的朋友可以在服贸会数字平台注册登录，通过“预约购票”窗口选择专业日或公众日购票。当然，观展当日您还是需要按购票选择的时段和展区抵达，然后测体温完成健康筛查，刷身份证后才能进入展馆。主办方还提供免费的摆渡服务，来往于国家会议中心和首钢展区。让我们共同期待这一盛会的开幕。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)