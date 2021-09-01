人民网北京9月1日电 （记者李栋）“今年我国极端天气多发，局部地区灾情较重，但重灾区占秋粮面积比较小，此外基于秋粮面积有所增加且长势较好，丰收的基本面仍然较好，夺取今年秋粮实现丰收有信心。”今日，农业农村部总经济师、办公厅主任魏百刚在介绍2021年中国农民丰收节有关情况发布会上如是表示。

魏百刚表示，秋粮占我国粮食生产的大头，今年我国极端天气多发频发，局部地区灾情严重，但我国地域辽阔，灾害年年有、季季有。从重灾区占秋粮面积、病虫害防治、秋粮长势等多组数据来看，今年秋粮丰收的基本面仍然较好，有信心夺取今年秋粮实现丰收。

从受灾面积方面来看，今年因暴雨致河南秋粮受灾面积1100万亩，占河南全省秋粮面积14%，占全国秋粮面积不到1%。据悉，目前河南绝收的525万亩地块一半左右已完成改种补种，受灾田块基本开展了一遍施肥打药作业，未受灾田块长势好于常年，可弥补一部分损失。山西、陕西、甘肃、宁夏等地因旱受灾1930多万亩、仅占全国的1.5%，而且杂粮杂豆等低产作物占比较大。

从今年灾情与往年相对比来看，6月以来，全国农作物累计受灾7200多万亩，比去年同期少3950多万亩，减少近1/3；绝收面积930万亩、比去年少430万亩。受灾、成灾和绝收面积均是近5年同期最低。

此外，由于稻瘟病、草地贪夜蛾等病虫害的防控到位。“今年的灾害是局部的、阶段性的，全国农业灾情总体偏轻，秋粮丰收基本面仍然较好。”魏百刚说。

值得一提的是，今年是实行粮食安全党政同责的第一年，各地层层压实责任，下大力气整治“非农化”“非粮化”，复垦撂荒地，千方百计挖掘粮食面积潜力，秋粮面积有所增加。

“目前全国大部地区秋粮作物生育进程正常，土壤墒情适宜，病虫防控到位，作物长势良好。”魏百刚介绍说，13个粮食主产省中，除河南部分重灾区长势较差外，其他地区秋粮作物长势较好，特别是东北地区玉米、水稻已进入灌浆乳熟至腊熟期，长势好于上年和常年，增产趋势明显。

据悉，现在距离秋粮大面积收获还有一个月左右时间，“下一步，南方稻作区要防范好寒露风，东北以及内蒙古等地区需防范好早霜等灾害天气。农业农村部已会同有关部门坚持逐个区域、逐个品种、逐个环节的安排部署，提前做好了防灾准备工作，有信心夺取今年秋粮实现丰收。”魏百刚说。

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