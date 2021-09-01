人民网北京9月1日电 （赵超）8月31日，世界5G大会在北京开幕。工业和信息化部长肖亚庆在会上透露，我国5G商用两年多来，已建设开通99.3万个5G基站，覆盖全国所有地级市、95%以上的县区、35%的乡镇，5G手机终端连接数超过3.92亿。

目前，我国5G终端连接数已占全球80%以上。三大运营商发布的2020年上半年财报显示，中国移动的5G套餐用户数为2.51亿户，渗透率达26.5%；中国电信的5G套餐用户数为1.31亿户，渗透率达36.2%；中国联通的5G套餐用户数为1.13亿户，渗透率达37%。

中国信息通信研究院数字技术与应用研究部副主任王骏成表示，我国5G基站数即将突破100万大关，代表着我国规模组网能力迈上新的台阶。下一步，我国5G网络建设应坚持适度超前的原则，匹配应用的发展路径和节奏，要让“路等车”，不要让“车等路”。

从三家运营商上半年财报数据看，三家企业5G网络投资均有所放缓，但这并不意味着5G建设放缓了。三家运营商在财报中都强调维持5G投资全年不变，下半年的5G建设将以广覆盖为主。

据了解，刚刚结束的5G基站三期招标采购结果显示，2021年包括中国广电在内的四家运营商共采购72.2万个5G基站。今年上半年，中国移动已开通5G基站50.1万个，中国电信和中国联通已开通的共建共享5G基站达到46万个。

据悉，这次5G基站采购招标以低频段设备为主，具有覆盖广、成本低的特点，更适合地广人稀的偏远地区。而以往采购的高频段5G基站容量高、带宽大，适合人口密集的城市。这意味着，我国5G建设正在向广覆盖低成本方向发展。

专家指出，目前我国5G网络建设处于规模部署阶段。按照14亿人口估算2023年末5G基站要达到250万以上，因此未来2至3年我国5G网络建设仍将呈现持续推进趋势。

世界5G大会是全球首个5G领域的国际性盛会，2019年在北京首次举办。世界5G大会见证并助力了5G从加速建设、深化应用到融合发展的进程，吸引了社会各界及众多行业人士的广泛关注与参与，日益成为推动全球5G产业发展和应用场景创新的重要交流平台。

(责编：赵超、高雷)