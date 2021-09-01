人民网北京9月1日电 （赵竹青）据商务部网站消息，9月1日，商务部与香港特区政府共同签署《关于推进境外经贸合作区高质量发展合作备忘录》。根据《备忘录》，双方将在内地与香港经贸合作委员会机制下，充分发挥香港参与“一带一路”建设合作专责小组作用，利用内地与香港各自优势，推动两地企业与境外经贸合作区、东道国深度合作，实现互利共赢。

《备忘录》共十条，主要内容包括加强对接合作，促进当地经济发展；创新运营发展，输送专业服务；搭建交流平台，分享发展经验；加强金融支持，满足资金需求；加大招才引智，提供人才支撑等方面。

商务部部长王文涛指出，香港是“一带一路”建设的重要节点，是国内大循环的参与者和国内国际双循环的重要通道。支持香港参与“一带一路”建设，是国家实行高水平对外开放的重要举措，也是促进内地和香港优势互补、共同发展的重要途径。

据了解，商务部将从三方面积极推动两地经贸合作，支持香港实现更好发展。一是支持香港融入国家发展大局，积极参与国内大循环。继续实施商务领域支持粤港澳大湾区建设政策措施，支持港企参与内地重要展会，聚焦深圳先行示范区、海南自由贸易港等重点区域加强规则衔接。二是支持香港发挥重要通道作用，联通国内国际双循环。支持香港强化贸易通道功能，优化投资通道作用，打造连接内地和全球的服务通道，促进内地与全球市场相通、产业相融、创新相促、规则相联。三是支持香港更广泛参与区域经济合作，拓展国际合作新空间。支持香港作为单独关税区尽快加入RCEP，对外开展自贸协定谈判，在APEC等机制中发挥作用，进一步提升国际金融、贸易和航运中心地位。

近年来，内地与香港两地互涉投资不断增多、经济融合度日益提高。日前，商务部新闻发言人高峰透露，今年1至7月，内地承接香港地区离岸服务外包执行额725亿元，同比增长31.4%。同期，内地吸收香港地区实际投资同比增长31.9%。

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