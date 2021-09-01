人民网北京9月1日电 （记者李栋）今日，农业农村部举行发布会介绍2021年中国农民丰收节（以下简称丰收节）有关情况。今年丰收节主场活动将安排在长江流域的浙江嘉兴、湖南长沙、四川德阳举办，长江经济带11省市参加。

中国农民丰收节组织指导委员会副主任、农业农村部副部长马有祥表示，今年9月23日，农历秋分，将迎来第四个中国农民丰收节。今年丰收节将以“庆丰收、感党恩”为主题，引导带动广大农村地区和社会各界开展丰富多彩的群众性庆祝活动，充分展现三农在革命、建设、改革发展各个历史时期的责任担当，充分展现三农在构建新发展格局中的稳健力量，充分展现全面建成小康社会的伟大成就，营造城乡共庆丰收、共迎中国共产党百年华诞的良好氛围。

“今年丰收节主场活动安排在长江流域的浙江嘉兴、湖南长沙、四川德阳，长江经济带11省市参加，呼应长江经济带高质量发展和长江大保护战略。”马有祥介绍说，“教育、文旅、体育总局等18个成员单位将充分发挥各自优势，组织开展近百项庆丰收活动。”

当记者问及去年丰收节围绕黄河流域，今年聚焦长江流域是基于什么样的考虑时。马有祥说：“长江流域是我国生态优先绿色发展主战场、畅通国内国际双循环主动脉、引领经济高质量发展主力军。举办主场活动，呼应了长江经济带发展和长江大保护战略，有利于全面推进乡村振兴，带动各地办好丰收节。”

据介绍，浙江嘉兴、湖南长沙、四川德阳代表长江流域承办主场活动，主要基于浙江是改革开放先行地、承担着“高质量发展建设共同富裕示范区”的重任，嘉兴是百年大党起航地，具有鲜明代表性，在此开展“1+7”的系列活动，将着力呈现农民群众奋发昂扬的精神面貌，充分展现乡村振兴的光明前景。

其次，湖南水稻面积全国第一，稻作文化深厚，红色资源丰富，长沙是我国首批历史文化名城，也是重要的粮食生产基地，杂交水稻育种成果丰硕，能够充分展示扛稳粮食安全大旗的坚定决心、农村同步小康的巨大变化。

“四川是农业大省，深化农业农村改革走在全国前列，德阳是‘三星堆’文化遗址所在地，将组织开展乡村绿色发展研讨会、中国农民诗歌大会等特色活动。”马有祥表示，在此能够充分体现长江上游古蜀文明与当代全面推进乡村振兴的有机结合，展现中华文明多元一体的格局，展示乡村发展显著成就。

据悉，今年丰收节将突出百年历程、为农惠农、城乡共庆、文化底蕴、市场导向等五个方面，旨在全面展示科技强农新成果、产业发展新成就、乡村振兴新面貌，讲好丰收的故事、农民的故事、乡村的故事。

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