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郑州银行：多措并举助力河南灾后重建与疫情防控

2021年09月01日13:27 | 来源：人民网
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近期以来，郑州面对了暴雨灾情和疫情的双重挑战。据了解，在这期间，作为本土金融机构，郑州银行坚持立足河南、服务大局，为实体经济和企业赋能纾困，多措并举助力河南灾后重建与疫情防控。

郑州银行有关负责人介绍，自7月底通报第一例新冠肺炎无症状感染者以来，该银行科学引导客户通过手机银行、微银行等线上渠道办理业务，保障基础金融服务不断档；其他正常营业网点从严做好办公场所和营业厅内的防疫管理，严格执行测温扫码、佩戴口罩、环境消杀等防疫措施；同时持续提升疫情防控的精细化管理，根据疫情通报情况随时摸排全员行动轨迹，从严执行员工防疫日报制度，建立密切监测机制，不断强化人员动态管理，防患于未然；为员工发放口罩、消毒液等防疫用品，确保一线防疫、生活物资供给充足，保障疫情防控和业务经营平稳有序。

为最大限度保障金融服务效率，加速助力灾后重建，郑州银行按照特事特办、急事急办的原则，灵活配置审批权限，为企业设计融资方案，确保第一时间支持防汛抗疫工作，用实际行动再次刷新了“郑银速度”——

积极提供金融服务。抗疫时期，郑州银行确保金融服务始终在线，切实助力中小微企业、个体工商户、农户持续健康发展。推出了为帮助受灾群众和企业尽快恢复灾后生产自救、重建家园、复工复产推出的专属信贷产品“家园贷”；此外还推出“防汛救灾应急贷款”，开辟绿色审批通道，简化授信流程，给予较大利率优惠，首批计划额度10亿元。截至目前，郑州银行已向相关受灾企业投放专项应急贷款2.1亿元。

加大普惠金融服务力度。对因汛情影响暂不能营业但有发展前景的企业，采取不抽贷、不断贷、不压贷，鼓励支持企业通过提高信用贷款比重等多种方式降低融资成本；对因汛情影响无法及时还本付息的农户、小微企业、个体工商户，推出适当下调贷款利率、减免服务收费、调整还本付息方式、给予征信保护等“一揽子”帮扶措施；对于7月20日至8月31日期间存在应还本金或应还利息的贷款业务推出还款日延期、增加宽限期等相关政策，进一步缓解中小微企业资金困难情况；深入开展“点对点”帮扶，客户经理主动走访联系服务的企业客户，积极研判针对性金融方案，与企业共渡难关。

此外，郑州银行全行上下在完成各项应急金融保障任务外，还积极号召各支行员工捐款捐物、参与志愿者服务，全力以赴支援抢险一线力量和受困市民。该负责人表示，下一步，郑州银行将竭尽全力提供高效优质的金融保障服务，不断创新金融产品和服务，服务实体经济、践行社会责任，为河南灾后重建和社会民生经济发展贡献不竭动力。 

(责编：李源、曹淼)

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