人民网记者 乔雪峰

8月31日， 2021年8月份中国非制造业商务活动指数出炉，数据为47.5%，环比下降5.8个百分点，为近一年半以来首次降至荣枯线之下。

数据显示，8月份，在中国非制造业PMI各单项指数中，所有指数均有所下降，降幅在1.2-7.5个百分点之间。

非制造业整体经营下降

服务业有望在未来4个月逐步恢复

据了解，由于非制造业没有综合指数，通常以商务活动指数来反映非制造业经济发展的总体变化情况，以50%作为经济强弱的分界点，高于50%时反映非制造业经济扩张，低于50%则反映非制造业经济收缩。

数据显示，2021年8月份，非制造业商务活动指数和新订单指数均降至50%以下，环比降幅明显。对此，中国物流与采购联合会副会长蔡进接受记者采访时表示，多地疫情反复给8月份服务业带来明显冲击，导致非制造业整体经营明显下降。尤其对交通运输、住宿餐饮、文体娱乐和景区服务业等行业带来明显影响。

“从指数变化可以看出，非制造业市场供需较上月明显下降。”中国物流信息中心研究员武威分析称，在供需下降的影响下，非制造业终端销售价格和就业活动均有不同程度下滑。销售价格指数和从业人员指数较上月均有下降。

受疫情影响，8月份生活服务相关行业明显回落。8月份服务业商务活动指数降至45.2%，新订单指数降至40.5%，较上月均有明显下降。从细分行业看，受疫情影响较大的零售业、住宿业、餐饮业、文体娱乐、交通运输以及景区服务业相关行业的商务活动指数和新订单指数较上月均有明显回落。

武威分析称，在疫情不再大规模爆发的前提下，服务业有望在未来4个月逐步恢复。其中，零售、交通运输、住宿、餐饮业复苏速度或将相对较快，但旅游相关行业受消费者心理预期下降和淡季因素影响，恢复过程或相对较缓。

此外，武威指出，加快转型升级，推动线上线下融合发展也是服务业稳定恢复的重要方向。

建筑业呈现企稳迹象

金融业对实体经济支持力度将继续加大

分行业看，生活消费相关服务业受到明显冲击，是拖累8月份非制造业增速下降的主要因素。

而建筑业和金融业活动相对稳定，8月份建筑业商务活动指数较上月上升3个百分点，重回60%以上的较高水平，新订单指数在连续2个月回调后，较上月上升1.4个百分点至51.4%。

对此，武威分析称，数据变化表明，与基础建设投资密切相关的建筑业呈现企稳迹象。“预计未来4个月，伴随雨季结束和财政政策的逐步发力，基础建设投资将成为缓解经济下行压力的主要动力。”

此外，8月份金融业商务活动指数较上月明显回升，保持在55%以上的较高水平，新订单指数较上月也有小幅回升。对此，武威进一步分析称，这表明金融活动相对稳定，金融业稳定是宏观经济保持合理运行的重要支撑。“预期四季度，金融业对实体经济的支持力度仍将继续加大，特别是对重点领域和小微企业的支持力度将有增无减，为经济平稳运行提供助力。”

(责编：王仁宏、高雷)