第四届中国国际进口博览会（以下简称进博会）将于2021年11月5日至10日在上海国家会展中心举行。据悉，在本届进博会上，霍尼韦尔将携高科技产品与解决方案，从环境、效率、安全、健康四大维度诠释可持续发展的实践路径，展台面积也增加至去年的两倍以上。

凭借自身在可持续发展和节能方面的丰富经验，霍尼韦尔正在积极参与低碳化转型，助力中国经济的高质量发展。“中国的碳中和目标是全球应对气候变化进程中的一项有里程碑意义的事件，也将为广大企业带来更广阔的发展机遇。”霍尼韦尔中国总裁林世伟表示：“在中国，我们通过不断开发满足客户能源和环境需求的产品与技术，服务于中国高质量发展的远景目标，与合作伙伴共同塑造可持续未来。”

本届进博会上，霍尼韦尔将亮相能源低碳及环保技术专区，企业展区从智能制造、航空运输、健康楼宇、新零售与物流等应用领域呈现创新解决方案。霍尼韦尔将单独设立碳中和技术展示板块，从自身的碳中和承诺出发，围绕一系列减少碳排放的成熟技术和解决方案，阐释霍尼韦尔助力多个行业低碳转型的努力和愿景。

林世伟表示，期待在即将举行的第四届进博会上向更多的中国伙伴介绍霍尼韦尔助力“双碳”目标实现的创新技术，共同把握“进博机遇”，携手助力中国“碳达峰”和“碳中和”目标的实现，促进经济的高质量发展。他说：“霍尼韦尔长期致力于改善客户环保表现和社会效益，我们期待通过进博会这一平台向更多客户介绍霍尼韦尔低碳技术，携手中国合作伙伴实现更为低碳、高效、安全、健康的可持续发展。进博会是一个世界级的交流平台，既为我们带来与中国合作伙伴互利共赢的机会，也为霍尼韦尔进一步展示自身的技术优势提供了窗口。过去三年间，霍尼韦尔在进博会展示了多项在中国市场推出的技术和解决方案，构建了与中国合作伙伴的紧密连接。霍尼韦尔非常看重进博会这一世界级交流平台，将继续借助进博会与中国客户并肩共进。”

林世伟认为，对霍尼韦尔而言，“双碳”目标意味着更多的合作机遇。霍尼韦尔在可持续发展和节能方面拥有100多年的丰富经验，公司约50%的新产品研发都以改善客户的环保表现和社会效益为出发点。如今，霍尼韦尔的可持续发展技术已经广泛应用于飞行效率解决方案、绿色航空燃料、智慧楼宇能源管理、“未来炼厂”解决方案、低全球变暖潜值的制冷解决方案、电池储能和氢能源，以及碳捕集、利用和封存等领域，有效地帮助客户减少能耗并实现降本增效。

今年4月，霍尼韦尔宣布承诺于2035年前实现所有业务运营和设施的碳中和目标。“霍尼韦尔的碳中和承诺依托于公司数十年来帮助客户达成环保和社会目标的创新传统。”林世伟强调，“在中国进一步扩大对外开放的时代背景下，公司将继续致力于推动技术创新，并与中国客户携手助力中国高质量发展。”

林世伟表示，“十四五”时期，中国在数字经济和低碳发展等领域的前景给霍尼韦尔带来了广阔的发展机遇，公司业务将更加贴合中国产业和消费者需求，以创新科技助力打造可持续发展的未来。

(责编：曹淼、李源)