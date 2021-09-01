原标题：美团青山计划四周年：青山科技基金启动申报，用科技共建低碳未来

8月31日，美团投入5亿元成立的“美团青山科技基金”正式启动申报。基金主要针对青山科技奖、环保科技创新示范项目两大方向展开资助，每年奖励10位青年科学家，资助10个示范项目，助力绿色低碳创新技术研发及成果转化。美团高级副总裁、到家事业群总裁王莆中表示：“美团发起青山科技基金，就是希望能够发挥自身能力，和相关各方一起，力所能及为绿色低碳发展做出努力。”

作为美团青山计划重要组成部分，“美团青山科技基金”于今年“六五环境日”发起设立，中国科协生态环境产学联合体、中国石油和化学工业联合会作为战略合作伙伴共同参与，相关学会和行业协会共同支持。

基金官网现已开通申报渠道，符合条件的科研工作者均可通过官网进行申请。2021年度青山科技奖将重点关注绿色低碳包装材料、碳捕集及资源化利用、低碳运输及储能三大议题，主要涉及材料科学、化学、化学工程、环境科学、能源科学以及前沿交叉六大学科领域。奖项面向在中国内地及港澳地区全职工作的45周岁及以下青年科研工作者开放申报。届时，行业专家将评选出不超过10位对相关领域科技进步有关键推动作用的青年科研工作者，给予每人100万元的资金支持。

在环保科技创新示范项目方面，基金希望通过征集和资助有潜力的项目，推动形成一批可市场化、可复制的试点，对行业转型起到示范作用，推动行业朝着绿色低碳发展。2021年度“科创中国”美团青山环保科技创新示范项目主要聚焦绿色创新包装、绿色回收再生、绿色供应链体系三大领域。获得资助的项目，将有机会入选“科创中国”外卖绿色低碳环保技术榜单。环保科技创新示范项目将面向中国境内的法人主体开放申报，企业、高校、研究机构、社会组织等均可（联合）申报。最终将遴选出不超过10个具有环保性、创新性、示范性的项目，给予单个入选项目100-300万资助和支持。

2017年8月31日，美团发起外卖行业关注环保的行动——青山计划，联合生态各方开展针对外卖行业绿色转型的探索。青山计划四周年之际，美团对环保工作进行全方位升级，在推进外卖行业绿色转型基础上，从出行、社区电商、酒旅等生活服务领域助力绿色低碳发展。未来，青山计划将围绕“更好生活、更美自然”的愿景，设立绿色包装、低碳生态、青山科技、青山公益四大板块，着眼于生活服务业绿色低碳发展，带动生态各方共建共享。

成立以来，青山计划在推动外卖行业环保化方面也取得了一些进展。在带动公众参与环保方面，美团外卖率先上线“无需餐具”功能，持续进行迭代。青山计划将每月最后一天设立为“美团外卖环保日”，目前累计上线47期，触达超22亿人次。在探索绿色外卖包装方面，青山计划发布 “绿色包装推荐名录”，纳入87种环境友好型外卖包装产品，还启动“环保包装创新孵化”项目，推出20款共35万个包装产品供商家免费试用。此外，青山计划累计投放超过3000万个全生物降解包装袋，超过100万个纸质餐盒，超过1万支全生物降解吸管。同时，青山计划联合各方伙伴在北京、上海、广州、厦门等地建立1000个塑料餐盒回收与循环再生试点，最高回收率达74%以上，回收的餐盒被制成单车挡泥板等再生制品。

(责编：曹淼、李源)