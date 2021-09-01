新华社上海9月1日电（记者潘清）科创板2021年上半年成绩单悉数出炉。作为科技创新“排头兵”，科创板公司上半年营业收入、净利润同比大幅上升，研发投入继续保持高位，体现出硬科技助力高增长的态势。

截至8月31日，科创板全部331家公司通过半年度报告、上市公告书等形式披露了2021年半年度主要经营业绩信息。根据上海证券交易所统计，上半年科创板公司共计实现营业收入3040.50亿元、归母净利润433.19亿元，同比增长55.14%和105.24%。

同期，超九成科创板公司实现营收增长，56家公司实现营收翻番，两成公司营业收入超过10亿元；超七成公司归母净利润实现增长，三成公司净利润增幅超100%，最高达743倍。与此同时，受海外疫情变化、原材料价格上涨、股权激励费用增加、研发投入加大等因素影响，部分公司业绩出现下滑。

在科创板更具包容性的上市条件下，先后有19家上市时未盈利企业、4家红筹企业、2家特殊股权结构企业和1家发行存托凭证企业成功上市。上半年上述企业整体营收同比增幅达到56.82%，16家未盈利企业较上年同期减亏16.36亿元。

上半年科创板六大战略新兴行业均呈现较强的增长势头。生物医药行业持续推进创新研发，以整体营收90%、归母净利润176%的同比增速位列第一。新能源行业产能快速扩张，叠加下游需求旺盛，营业收入和归母净利润同比增幅分别达到76%和157%。新一代信息技术、节能环保、新材料和高端装备制造行业归母净利润同比分别增长107%、53%、48%和44%。

统计显示，上半年科创板公司合计研发投入达254.03亿元。剔除采用第五套标准上市的公司，研发投入占营业收入比例平均为14%。与高研发投入相匹配，科创板上市公司已拥有近10万人的科研队伍，研发人员占公司员工总数比例平均近三成。同期科创板上市公司合计新增知识产权11571项，其中新增发明专利3217项，科创“成色”不断增强。

作为科技创新型企业聚集地，科创板目前共有95家上市公司入选国家级专精特新“小巨人”企业名录，占公司总数的29%，为加快我国产业链补短板、锻长板、填空白提供了有力支撑。

科创板已成为联结资本市场与要素市场的纽带，持续推动形成技术引领产业发展、产业引导资本投入的有效循环，营造产、学、研、资共同服务国家创新驱动发展战略的良好生态。近五成科创板公司以牵头方、承办人等身份参与国家重要科研专项。

半年报显示，在机构股东数量和持股比例明显上升、投资者结构持续优化的同时，科创板国际化水平进一步提升。截至目前已有24只科创板股票进入沪股通标的，16只科创板股票分别纳入富时罗素、明晟（MSCI）核心指数体系。截至7月底，外资持有科创板流通市值666亿元，较去年底增加115%。

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