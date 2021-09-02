人民网北京9月2日电 （记者许维娜）就业是民生之本，一头连着经济发展，一头连着百姓福祉。记者日前从国家发展改革委获悉，近半年来，通过政策支持、示范引导，创业带动就业阶段性成效明显，近期对全国212家双创示范基地的调度情况显示，截至7月末，创业带动就业示范行动已累计创造就业机会193万个。

今年3月，国家发展改革委、教育部、工业和信息化部、人力资源社会保障部、农业农村部、国资委等6部门联合印发《关于深入组织实施创业带动就业示范行动的通知》，实施社会服务领域双创带动就业、高校毕业生创业就业“校企行”、大中小企业融通创新、精益创业带动就业等4个专项行动。

记者了解到，4个专项行动各具特色，涌现了数十个典型案例、创造出百万个就业机会、孵化出上千个创业项目、助推了数万家科技型企业发展。

具体而言，社会服务领域双创带动就业专项行动累计新增81.7万个就业机会；高校毕业生创业就业“校企行”专项行动中，企业举办校企行专场对接活动201场，高校参加活动的团队2028个，促进落地科技项目数量238个；大中小企业融通创新专项行动为大企业保产业链供应链安全稳定趟出一条新路子，“链主”企业在产业链供应链关键环节与23.56万个中小企业合作；精益创业带动就业专项行动中，“硬科技”领域创业就业抢眼，培育“隐形冠军”企业、专精特新“小巨人”企业903家，转化科技成果 2.3万个，职务发明人创办企业超过1万家。

国家发展改革委表示，下一步将会同有关部门继续深入推进创业带动就业示范行动，及时总结行动中涌现出的好经验、好做法，放大创业带动就业的示范效应。

(责编：李楠桦、高雷)