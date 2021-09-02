人民网北京9月2日电 （记者孙博洋）记者从中国消费者协会获悉，9月2日，中消协发布消费警示提醒广大消费者，老旧、劣质充电数据线存在起火隐患等多个风险，一旦发现充电数据线性能下降或者老化要及时更换，购买时应选择符合标准及专业认证的优质充电数据线，最好使用标配的充电数据线。

近年来，越来越多的家庭电子产品都会用到充电数据线。小小的充电数据线虽然外表相似，但是内在质量相差悬殊，消费者一旦购买到劣质充电数据线，或者使用不配套的老旧充电数据线，不仅影响正常使用，甚至会酿成大祸。

日前，中消协、中国信通院泰尔实验室根据一些列测试并分析研究得出，一些老旧、劣质充电数据线存在多重风险。

易过载造成短路 阻燃性差存在起火隐患

中消协提示消费者，老旧、劣质充电数据线容易出现破损、短路等情况，如使用过程中发生过载，导致温度迅速升高，绝缘层将会进入熔融状态。此类劣质充电数据线的阻燃性能普遍较差，如果附近有木质桌椅、窗帘、书本纸张等可燃易燃物，容易造成火灾险情。

据了解，在测试中泰尔实验室在某网购平台购买了8.8元包邮的充电数据线进行测试，发现充电线质量低劣，在充电过程中发生短路，出现了温度过高的现象，对线材施加火焰，表皮绝缘层迅速燃烧，基本不具备阻燃性能。将性能优良的充电数据线进行对比试验，放置在同等功率的火焰中燃烧15秒，撤离火焰之后，余焰在几秒或几十秒内熄灭。

耐久性、线缆弯曲性能差 或损害手机内部结构

中消协提示消费者，老旧、劣质充电数据线还存在耐久性差的问题，很可能会在接触点间发生断路，引起短路、充电过载等问题，导致手机无法正常充电，甚至损坏手机内部结构、导致数据损毁等。有消费者反映，充电数据线在使用几次之后，两边的充电线接口处就出现明显破损。

据了解，在弯曲实验中，好的充电数据线在负重500g的情况下,左右摇摆1000次后，所有功能均正常。再进行插拔实验，将插头与插座以每小时500个周期的速率，反复插入/拔出10000个周期，充电数据线功能正常，且外表没有出现破损。

耐腐蚀性能差 可能烧毁接口

中消协提示消费者，盐雾腐蚀是一种常见的大气腐蚀，好的数据线应当耐盐雾腐蚀。老旧、劣质充电数据线金属裸露部分耐腐蚀性能差，长期暴露在空气中可能生锈腐蚀，导致充电过程中温度过高，烧毁接口。

据了解，泰尔实验室通过盐雾实验对比发现，在盐雾环境中放置一定时间后取出，老旧、劣质充电数据线的两端已被腐蚀，而优质充电数据线则完好无损。

中消协联合信通院泰尔实验室提醒广大消费者，要避免使用老旧、劣质的充电数据线。优质充电数据线可以在不同场景下正常使用，有的内部还有屏蔽层、抗拉纤维等，会大大提升数据线的品质；优质充电数据线耐久性优秀，具有良好的阻燃性能与耐腐蚀性能，不光在使用过程中更安全，使用周期也会更长。此外，使用频率和习惯会影响充电数据线的寿命，消费者要通过外观观察、充电时的反应速度以及充电成功率来判断数据线是否已经老化，一旦发现性能下降或者老化要及时更换；购买充电数据线不要贪图便宜，一定要选择符合标准及专业认证的优质充电数据线，最好使用标配的充电数据线。

(责编：李楠桦、高雷)