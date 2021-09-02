新华社北京9月2日电 题：以高水平开放撬动服贸新未来——访商务部服贸司司长陈春江

新华社记者于佳欣

2021年中国国际服务贸易交易会于9月2日在北京开幕。服务贸易是我国外贸发展的新引擎，也是深化对外开放的新动力。

当前，我国服务贸易发展势头如何？背后原因何在？未来如何挖掘服务贸易发展新潜力？商务部服务贸易和商贸服务业司司长陈春江接受了新华社记者专访。

结构不断优化 开放合作持续深入

近年来，我国深入推进服务贸易创新发展和开放合作，服务贸易得到快速发展，在国民经济中的地位和作用进一步提升。

陈春江介绍，“十三五”时期，我国服务进出口额累计达3.6万亿美元，比“十二五”时期增长29.7%；服务出口年均增长5.1%，高出全球5.3个百分点。中国已经连续七年保持服务贸易世界第二大国地位。

“当前，我国服务贸易发展呈现结构优化、开放合作深化等发展特点。”陈春江说。

以结构优化为例，2020年，知识密集型服务贸易占我国服务贸易总额比重达44.5%，比2015年提升17.1个百分点。服务贸易逆差1005亿美元，比2015年下降 53.7%。今年前7个月，我国服务出口降幅收窄，带动服务贸易逆差下降67.4%，同比减少430.3亿美元。

在开放合作方面，陈春江说，我国与世界近240个国家和地区有服务贸易往来，与14个国家签订了双边服务贸易合作协议，与“一带一路”沿线国家和地区服务贸易额达844.7亿美元，成为我国服务贸易新的增长点。

“服务贸易已经成为我国对外贸易增长的新亮点、新引擎。新起点上，要推动服务贸易高质量发展，让服务贸易为我国高质量发展增添新动能。”陈春江说。

加快创新开放 为服贸发展注入新动力

“服务贸易快速发展，加快推进服务业创新、开放发挥了重要作用。”陈春江说。

以服务贸易创新发展试点为例，2016年2月，国务院批准在天津、上海等15个地区开展服务贸易创新发展试点。去年，服务贸易创新发展试点再扩围，数字增加到28个，开展为期三年的全面深化试点工作。

陈春江说，全面深化服务贸易创新发展试点实施一年以来，试点确定的八项任务得到积极落实，带动全国服务贸易高质量发展。

此外，去年以来，我国还新增了天津、上海、重庆、海南4个服务业扩大开放综合试点地区；在全国推广了16个全面深化服务贸易创新发展试点最佳实践案例；文化、中医药服务、数字贸易等特色服务出口基地加快建设。

去年服贸会上，围绕服务贸易开放合作，习近平主席视频致辞时提出三点倡议。“为落实习主席重要讲话精神，商务部会同相关部门，提出6方面36项工作举措。目前，这些工作举措基本已经完成。”陈春江说。

服务领域开放水平也在进一步提高。陈春江说，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式签署，在我国加入世贸组织承诺开放100个服务部门的基础上，新增承诺22个服务部门。

不久前，商务部还出台了海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单，这是我国首张跨境服务贸易领域的负面清单。在世贸组织关于服务业的160个分部门里，海南有120多个分部门超过我国“入世”时的承诺水平，为推动更高水平制度型开放探索路径。

瞄准新抓手 撬动未来发展新潜力

2021年服贸会以“数字开启未来，服务促进发展”为主题，首次设置数字服务专区。“数字”是本次服贸会的关键词，也是未来贸易发展的潜力所在。

“数字贸易对减少服务贸易总体逆差、提升服务贸易竞争力发挥着重要作用，正在成为全球贸易的新形态、未来贸易的新引擎。”陈春江说。

商务部数据显示，“十三五”时期，我国数字贸易增长47.4%，占服务贸易的比重从30.6%增长至44.5%。疫情发生以来，随着远程医疗、共享平台、协同办公等服务广泛应用，服务贸易数字化进程进一步加快。2020年我国可数字化交付的服务贸易额为2947.6亿美元，同比增长8.4%，在全球主要经济体中排名第七位。

推进数字贸易，高水平开放是题中应有之义。据介绍，目前，《“十四五”服务贸易发展规划》已基本编制完成。其中，规划首次将“数字贸易”列入服务贸易发展规划，明确未来一个时期我国数字贸易发展的重点和路径。

陈春江说，未来在服务贸易领域，我们将持续推进改革，全面深化服务贸易创新发展试点，推动各项试点任务举措落地见效，打造服务贸易发展高地。进一步扩大开放，继续放宽服务业市场准入，制定全国版跨境服务贸易负面清单，提升跨境服务贸易制度型开放水平。

他表示，商务部还将大力发展数字贸易，加快服务贸易数字化进程，拓展特色服务出口基地以及与共建“一带一路”国家和地区的服务贸易合作，推动完善国际服务贸易规则治理体系。

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