人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

工信部：实施便企服务措施 助力汽车企业渡过缺芯难关

2021年09月03日12:15 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月3日电 （赵超）针对近期芯片短缺给车辆生产企业在履行《公告》（指《道路机动车辆生产企业及产品准入许可管理办法》，通称“《公告》”）管理中带来的实际困难，工信部官网今日发布《关于实施《公告》便企服务临时措施的通知》，决定实施两项便企服务临时措施。

一是实行容缺受理、先办后补。2022年6月30日前，对于《公告》内产品所搭载电子控制部件相关参数变更扩展的事项，允许企业备案时暂不报送相关检测报告，实行容缺受理、先办后补。企业应确保产品经过安全性能测试验证，提交验证测试结果和承诺书，承诺相应备案发布后三个月内补充提交第三方检测机构检测合格报告并承担相关法律责任。企业可通过“道路机动车辆产品准入许可系统”在线提交相关材料。

二是压缩审核时间、增加发布频次。2022年6月30日前，针对车辆生产企业更换车辆电子控制部件、变更部件供应商等迫切需求，工信部装备工业发展中心将加快受理企业相关产品变更扩展申请，压缩《公告》变更扩展技术审查时间，视情况及时申请增加《公告》发布批次。

据了解，今年以来，工信部相继出台了多项措施，应对汽车行业“缺芯”问题，。

8月份，工信部发布了《2021年汽车标准化工作要点》，强调汽车电子领域要深入开展车用芯片、车用存储器、车用传感器等核心半导体和元器件标准研究，国内车规级芯片要实现自主可控，要对相关技术标准进行完善，推动芯片行业、零部件行业融合发展。

3月份，工信部举办汽车半导体供需对接专题研讨会，并发布了《汽车半导体供需对接手册》，支持企业持续提升芯片供给能力，加强供应链建设。《汽车半导体供需对接手册》共征集到85家企业的汽车半导体供需信息，包括26家汽车及零部件企业的1000条产品需求信息，以及59家半导体企业568款产品供给信息，覆盖10大类、53小类产品，占汽车半导体66个小类的80%。

此外，工信部组建了汽车半导体推广应用工作组，加强供需对接和工作协同，有针对性地制定措施，推动提升汽车芯片的供给能力。

(责编：赵超、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
今年1至7月中非贸易额增长40.5% 达到历史同期最高位
　　人民网北京9月3日电 （赵竹青）今天下午，国务院新闻办公室举行发布会介绍第二届中非经贸博览会筹备情况，商务部副部长钱克明表示，20年来，中非贸易额增长了20倍，增速领跑非洲主要的贸易伙伴国，今年以来，中非双边贸易额再创新高。 中非贸易额再创新高 新兴领域合作加快 钱克明介绍，今年1至7月，中非贸易额1391亿美元，增长40.5%，达到历史同期最高位。…
服贸会“奇”遇记：布展强调绿色低碳 发展成就展90%以上材料可回收
　　人民网北京9月3日电 （记者翁奇羽、李栋）9月2日至7日，2021年中国国际服务贸易交易会在北京举办。与去年相比，今年服贸会创新实行“一会两馆”办会新空间，在国家会议中心和首钢园区设置双会场，在两个会场分别设立综合展与专题展。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部