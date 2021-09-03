人民网北京9月3日电 （赵竹青）今天下午，国务院新闻办公室举行发布会介绍第二届中非经贸博览会筹备情况，商务部副部长钱克明表示，20年来，中非贸易额增长了20倍，增速领跑非洲主要的贸易伙伴国，今年以来，中非双边贸易额再创新高。

中非贸易额再创新高 新兴领域合作加快

钱克明介绍，今年1至7月，中非贸易额1391亿美元，增长40.5%，达到历史同期最高位。特别是中国市场对非洲产品认可度不断提高，从非洲进口增长了46.3%，达到593亿美元，其中橡胶、棉花、咖啡等农产品进口量较去年同期翻了一番。

同时，我国对非投资保持稳定。今年1至7月，中国对非全行业直接投资20.7亿美元，已超过疫情前2019年同期水平。中国企业依托境外合作区，与非洲国家开展产业链供应链合作，加快打造制造业、农业、医药卫生等产业集群，并在清洁能源、数字经济、5G等新兴领域合作不断取得新进展。

钱克明表示，去年以来，在非的中国企业一手抓疫情防控，一手抓复工复产，相继在肯尼亚、尼日利亚等国建成港口、铁路等重大项目。今年1至7月，我在非的新签承包合同工程额和完成营业额，分别增长8.2%和7.8%，同时合作进一步向投建营一体化模式转变，充分显示了中国企业对非洲市场的信心。

中国连续12年稳居非洲第一大贸易伙伴国地位

钱克明表示，20年来，中非贸易额增长了20倍，增速领跑非洲主要的贸易伙伴国。中国已经连续12年稳居非洲第一大贸易伙伴国的地位，中非贸易额占非洲整体外贸总额比重连年上升，2020年已经超过了21%；截至2020年底，中国各类在非企业超过3800家，直接投资存量474亿美元，有力地帮助非方提升了工业化水平和出口创汇能力，带动了当地就业。

中国企业利用各类资金帮助非洲国家实施大量的基础设施项目，已经建成和在建项目显著改善了非洲设施联通状况，包括新增和升级铁路超过1万公里，公路近10万公里，桥梁近千座，港口近百个，输变电线路6.6万公里，电力装机容量1.2亿千瓦，通讯骨干网15万公里，网络服务覆盖能力近7亿用户终端，中国企业累计为非方创造的就业岗位已经超过450万个。

“投资合作是中非经贸合作的一个非常重要组成部分，也是我们未来发展的优先领域。”钱克明表示，为了积极引导和促进中国企业对非开展投资合作，中国政府不断完善“走出去”支持政策，目前已经与34个非洲国家签署了《双边促进和保护投资协定》，与15个非洲国家签署了《避免双重征税协定》，还专门设立了中非发展基金和中非产能合作基金，总规模达到200亿美元。

中国对非直接投资流量年均增长超25%

钱克明透露，过去20年，中国对非直接投资流量年平均增长超过25%。疫情之下，中国对非投资从2019年的27.1亿逆势增长到2020年的29.6亿美元。截至2020年底，中国对非直接投资存量超过474亿美元，遍及50多个非洲国家。

从投资领域看，行业逐步拓宽，涉及到建筑、采矿、制造、科技、批发零售、农业、房地产、金融等领域；从投资方式看，可以说更加灵活多样，除独资、合资外，还有参股、并购等方式也逐渐增多；从投资主体来看，也日益多元化，除国有企业以外，民营企业数量越来越多。此外，经贸合作区投资平台作用和产业集聚效应也不断显现。截至2020年底，经中国商务部备案的中国企业在非经贸合作区共有25个，入区企业达到623家，累计投资73亿美元，涉及到能源、轻工建材、纺织服装、机械制造、家用电器等多个领域，上缴东道国税费14.7亿美元，雇佣外籍职工4.2万人。

钱克明表示，2020年，尽管受新冠肺炎疫情影响，中国对非新增直接投资仍然保持在30亿美元水平，这充分体现了中国企业对非洲市场的信心和中非经贸合作的活力。下一步，中方还将继续为双方企业开展交流合作搭建各类有效平台，比如中非经贸博览会，积极推动双方在航空、金融、旅游、数字经济、海洋经济、绿色经济等新兴领域加强合作，打造新的增长点，为中非经贸合作转型升级和持久发展，注入新动能，增添新动力。

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