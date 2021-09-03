9月3日，百世国际在2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）上正式推出中国至新马泰特快跨境物流服务，最快48小时到达。该服务集成百世国际在仓、关、干、配各环节资源，是其推出中国至东南亚跨境物流标准服务、经济服务后的产品。

（受访者供图）

百世国际跨境负责人表示：“新冠肺炎疫情以来，东南亚网购激增，消费者对快递时效要求不断提高。百世国际适时推出特快服务，满足用户对物流时效的多元化需求。该产品顺应了东南亚跨境电商生态多极化、物流需求多元化的趋势。”

该负责人介绍，本月初，东南亚99大促开始预售，许多国内跨境出口卖家、独立站订单量渐增。由百世国际承运发往新马泰的特快包裹，配备高优先级面单标识，通过义乌和深圳核心产业带集货仓揽收后，从就近航空口岸直飞东南亚目的地。多数包裹基本实现门到门3日达，在部分地区快件最快48小时内便可送到消费者手上。目前，该特快服务已覆盖新加坡全境、马来西亚巴生谷地区和泰国大曼谷地区。与其它国际快递巨头的同类产品相比，可在保证同等服务与时效的情况下帮客户实现70%的成本优化。今后，该服务还将逐步推广至中国至东南亚的其它线路。

百世国际的特快服务也为东南亚B端制造业提供了紧急供应链补货解决方案。上周，在吉隆坡从事机械行业的周先生因为一枚中国产的核心部件损坏，通过百世国际向国内厂商下单了原装配件，两天后就收到了包裹。

百世国际于2020年7月完成泰、越、马、新、柬五国快递服务网络搭建，通过中国、东南亚两端网络相连，构成跨境链路。截至2021年二季度，百世在东南亚拥有29个自营快递分拨中心、1300多个站点，各类包裹可触达所在国的绝大部分城市和乡村。该负责人表示，未来，百世国际还将在更多的中国至东南亚线路发展特快服务，并依托当地加盟商快速构建海外网络，通过产业设施协同助力中国企业出海，不断发挥国际供应链资源优势和服务能力。

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