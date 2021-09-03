人民网北京9月3日电 （记者车柯蒙）近年来，为激发市场主体活力、推动高质量发展，一系列税费优惠政策落地见效。

在国家税务总局2021年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”中，税务部门推出“直达快享”举措，让优惠政策真正成为纾困解难的“及时雨”、高质量发展的“助推器”。

“公司刚购入一批生产线，税务部门的互动平台就发来关于设备器具一次性扣除政策沿用的文件，非常及时。”精准推送的政策信息让厦门宏泰智能制造有限公司财务总监倍感实用。

近年来，运用更加“聪明”的税收大数据，税务部门能够精确找到符合优惠政策的纳税人缴费人，政策信息推送从“千篇一律”转向“千人千面”。据介绍，现在纳税人缴费人登录电子税务局，可以适用哪些优惠政策、应当如何操作一目了然。记者从国家税务总局了解到，截至目前，已精准推送44批次税费优惠政策，惠及纳税人缴费人4.56亿户次。

今年以来，税务部门实行征管操作办法与税费优惠政策同步发布、同步解读，并广泛推行“自行判别、自行申报、事后监管”的税费优惠享受方式，这意味着享受部分普惠性政策不再需要一一进行事前审批，使政策发布和兑现趋近同步完成。

小微企业、个体工商户作为产业链供应链的“毛细血管”和市场的“神经末梢”，对扩大就业、完善我国产业和市场体系发挥了独特而重要的作用。

3月31日召开的国务院常务会议明确：自今年1月1日起至明年底，对小微企业和个体工商户年应纳税所得额不到100万元部分，在现行优惠政策基础上，再减半征收所得税。按照政策规定，自今年4月1日起至明年底，将小微企业、个体工商户等小规模纳税人增值税起征点，由现行月销售额10万元提高到15万元。

为更好助力小微市场主体发展壮大，税务总局联合全国工商联实施“春雨润苗”专项行动，推出3大类主题活动12项行动措施，开展政策宣讲、现场培训、在线直播等活动7300余场次。

愈发优越的税收营商环境，让小微市场主体轻装上阵、茁壮成长。数据显示，截至目前，2570万户次小微市场主体享受减税降费1153亿元。在“银税互动”机制下，小微企业涉税数据转化为“无形资产”，仅2021年上半年，全国小微企业就通过“银税互动”获得了免抵押的银行信用贷款250.5万笔、7758.2亿元。

(责编：王连香、高雷)