9月3日至7日，2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）在北京国家会议中心和首钢园区开幕。华为将以“构建万物互联的智能世界”为主题参与本届服贸会，重点展示城市级一体化智能协同体系“城市智能体”、根技术创新及关键基础设施能力、面向“双碳”的数字能源解决方案、AI助力数智化转型的实践、河图带来的数字孪生新体验、以及基于鸿蒙操作系统的万物智联新生态，突出展示数字化转型相关的数字化体验、数字化服务、数字化治理等方面的成果。

2021服贸会华为展区图

华为携手合作伙伴，打造城市智能体解决方案，助力城市的可持续高质量发展。智能体以云为基础，以AI为核心，构建立体感知、全域协同、精确判断和持续进化的、开放的智能系统。智能体由智能交互、智能联接、智能中枢和智慧应用四层组成，通过联接、云、AI、计算与行业应用深度融合，构建云网边端协同的一体化智能系统。城市智能体旨在让城市“能感知”“会思考”“可进化”“有温度”，提升城市综合治理水平。在“智能体让城市更有AI”展区，华为将展示“智能体”在机场、交通、气象、政务、城管、水务、应急、燃气等众多场景中的应用。未来，华为将通过释放城市智能体一体化协同的新动能，助力智慧城市的高质量发展。

华为提出依托于人工智能计算中心，配套建设为企业提供普惠算力的公共算力服务平台、匹配本地产业特色的应用创新孵化平台、聚合产业生态的产业聚合发展平台、支撑当地科研创新和人才培养的科研创新和人才培养平台，形成“1中心+4平台”的人工智能产业布局，通过算力集群赋能本地产业集群，让人工智能赋能千行百业。

在“昇腾全栈AI基础设施”展点，华为将展示基于昇腾AI基础软硬件的智能制造AI质检解决方案：将工厂流水线中产品制造各阶段的产品质量通过工业相机取图，并经过AI算法模型进行实时监测分析，提升产品质检流程的检测精度，大幅减少人员工作量；华为3C电子产品智能质检解决方案基于华为南方工厂探索实践，将已超过一年的端到端经验积累通过软硬件赋能给制造行业客户，助力其快速实现产线的数字化转型及智能升级。

华为重视生态打造及人才培养，做大做厚鲲鹏昇腾计算产业，携手伙伴打造昇腾计算产业生态。去年，华为联合教育部发布“智能基座”产教融合协同育人基地，让鲲鹏、昇腾成为高校理工科专业的必备技能，首批已覆盖包括清华、北大在内的超过70所高校，未来5年还将逐步推广到全国2700所高校、高职、高专院校。

目前，鲲鹏架构已经在运营商、金融、电信等关键行业实现了规模商用，获得2000多家软件企业的认证，为各行各业孵化4500个解决方案。在华为及其合作伙伴的推动下，鲲鹏社区的注册开发者已经超过了30万。在北京，华为设立鲲鹏联合创新中心，依托北京的人才和产业优势，打造覆盖全产业链的万亿级计算产业。同时助力北京完善国产自研软件产业孵化器、生态对接器，目前已有450家北京软件企业的850个解决方案与鲲鹏完成适配，带动北京软件企业辐射全国，构建鲲鹏生态产业集群。

在计算机视觉领域，依托华为云盘古大模型的CV预训练模型，电网无人机巡检精度提升5%，模型开放维护成本降低80%；在自然语言处理领域，华为云盘古大模型的NLP模型在预训练阶段沉淀了大量的通用知识。

在“数字能源推进双碳新时代”展区，华为展示了通过光储融合、主动安全、更高收益的行业绿电解决方案，助力千行百业转型清洁能源；通过全模块化、全智能化打造极简、绿色、智能、安全的低碳数据中心；以及通过低碳站点消除能源鸿沟，全面助力国家碳中和目标的实现。

在“普惠AI 数智化转型新动能”展区，华为将展示AI、5G、云、大数据等技术如何深度融合，赋能智慧医疗、智慧交通管理及5G全连接智能工厂。

5G、云、AI、AR等技术的融合正在改变人们的生活和社交方式，为大众带来更多充满惊喜的智能生活新体验。华为河图是华为公司打造的全新黑科技，是构建数字孪生世界的技术支撑平台。通过融合5G、云、AI以及高效的三维重建和精准的空间计算定位，实现了虚拟数字世界与现实物理世界的无缝融合，为大众带来全新的交互体验。

在服贸会鸿蒙展区，观众将体验涵盖影音娱乐、移动办公、智慧出行、运动健康、智能家居等多个场景的智能应用。随着未来新应用场景的落地，鸿蒙产业链规模将不断扩大，华为愿与更多合作伙伴、开发者一道繁荣鸿蒙生态，为全球消费者提供更好的体验、更好的产品、更好的服务。

华为相关负责人表示，经过多年的实践，华为致力于将自身的技术能力与行业信息化应用结合，与生态伙伴联合探索，为业界贡献数字化转型、智能化体验、服务及治理模式，引领全球向万物感知、万物互联和万物智能的时代加速迈进。