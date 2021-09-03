原标题：构筑云上“技术底座” 京东全矩阵技术产品亮相服贸会

9月2日，2021年中国国际服务贸易交易会开幕。作为服贸会全球合作伙伴，京东集团全面展示了开放的基础设施、高效的数智化社会供应链和创新的技术服务能力。

今年京东云联合首都会展集团作为服贸会数字平台官方技术服务商，夯实“永不落幕服贸会”的坚实技术底座，推动这一国家级、国际性、综合型的服务贸易平台迈向数字化、智能化、常态化。

本届服贸会上，京东云还全面展示了云计算、人工智能、区块链/大数据、物联网和前沿技术探索领域的创新成果，以及会展云、金融云、智造云等落地“千行百业”的数智化产品、解决方案和服务实践。京东物流率一系列智能机器人和数字化供应链高科技产品组团亮相，向世界展现出中国物流的现代科技力量。京东健康展示了互联网医疗专科中心、京东大药房单病种关爱中心、京东家医、京智康智能初筛机器人等丰富的服务和产品。

“永不落幕服贸会”再添新体验

由京东云提供技术支持的京东会展云2020年助力构建了“云上服贸会”技术底座——中国国际服务贸易交易会数字平台(服贸会数字平台)。今年服贸会开幕之时，该平台在京东云助力之下也迎来全新升级——云上直播、云上会议、同声翻译、即时通讯、私密会谈、阅后即焚、基于区块链的电子合同……从9月2日开始，参加服贸会的展客商们就可以体验全新的“线上线下”无缝融合的“云上服贸会”了。

“云上服贸会”数字平台今年在底层技术和线上会议功能两大层面进行了加持。底层技术层面包含经过高并发、大流量验证的京东云计算能力和资源存储能力，以及安全防护体系建设。线上会议功能层面则围绕展览、会议、洽谈、贸易、数字化服务五大块，设置了线上展台、云会议、会议直播等众多功能。

基于京东会展云全新的解决方案，云上服贸会围绕服贸会“展、论、洽、贸、服”五大场景，充分利用线上空间无限、可拓展特性，继续推动“永不落幕服贸会”落地，升级和提升用户体验。

对于会议主办方来说，京东会展云能够提供7×24小时且规模大小不受限制的展会服务，突破时间、空间、地域限制，确保亿万观众可随时随地自由参观。对于参展商来说，服贸会“永不落幕”的数字平台更懂他们的“心思”，大数据技术可向买家推荐参展商，向参展商推荐买家，实现智能商贸撮合。而对于客商来说，展会场地转移至线上，足不出户就沉浸式体验感兴趣的展品，更是降低了时间和经济成本。

安全和隐私也成为重中之重。在系统安全稳定性方面，云技术底座采用两地三中心分布式部署结构，实现金融级可用性和数据可靠性。在保护会展洽谈安全私密方面，特别设置了私密云会议、阅后即焚、基于区块链的电子合同、展商电子名片、展商邀约海报等安全、个性化服务体验。

京东云不是将线下展览简单“复刻”到线上，而是围绕会展五大核心场景进行技术创新，对展览展示、论坛会议、洽谈签约及运营管理等全业务流程进行全面数字化、智能化重构，持续夯实和升级“云上服贸会”技术底座。

京东科技、物流、健康实力闪耀服贸会

本届服贸会期间，京东云在国家会议中心和首钢园区的双展区全面展示云计算、人工智能、区块链/大数据、物联网和前沿技术探索领域的创新成果，以及会展云、金融云、智造云等落地“千行百业”的数智化产品、解决方案、服务实践。

在服贸会上崭新亮相的京东智能客服——“言犀”是京东云自主研发的智能人机交互平台，涵盖在线咨询机器人、语音外呼、语音导航、语音应答、数字人等在内的产品及服务矩阵，并已在零售、政务、金融、泛互等行业广泛落地。京东万象 可信数据开放平台是安全合规环境下多方数据融合方案，结合自研联邦学习、多方安全计算、TEE可信执行环境等隐私计算技术，规避数据流通共享的安全问题，帮助客户做到数据“可用不可见”。

在北京首钢园举办的金融服务专题展上，京东云携联结产业供应链的第三代数智化金融云，以及在数字人民币试点过程中的供应链+场景+技术的服务实践全新亮相。京东科技的数字人民币To B技术解决方案和园区综合解决方案首次登上服贸会舞台，全面展示其为企业、商户、金融机构接入数字人民币系统具备的专业服务能力。

在本届服贸会上，京东物流率一系列智能机器人和数字化供应链高科技产品组团亮相，向世界展现出中国物流的现代科技力量。此次京东物流计划参展的自主研发地狼AGV、室内配送机器人、L4级别自动驾驶智能快递车，以及数字化供应链平台型产品京慧等高科技产品，都是京东物流持续加大物流基础设施和供应链科技研发投入的实力佐证。

从这些物流基础设施和智能化机器人的背后，京东物流已在全国28个城市运营了38个亚洲一号大型智能仓库，仅上半年便在南宁、海口等城市新增6个。在华北运营的北斗新仓已实现百万级SKU操作，将履约时间缩短了2-3小时；京东物流拥有全自研技术的L4级别自动驾驶智能快递车，已在全国超10个城市投入运营。

同时，京东物流作为服贸会官方指定物流服务商，承接首钢园区的全流程会展物流服务。大会主办方表示，京东物流是中国领先的技术驱动的供应链解决方案和物流服务商，将凭借其扎实的物流供应链能力以及创新的技术实力，发挥新型实体企业价值，为来自世界各地的参展商提供一体化、数智化、高品质、高标准的服务。

京东健康展区内容覆盖医药供应链、互联网医疗、健康管理、智慧医疗等各业务板块，不仅是京东健康“互联网+医疗健康”完整生态布局的缩影，也是“数智健康”创新技术成果的具体呈现。例如，展区所呈现的25个京东健康互联网医疗专科中心，以及京东大药房单病种患者关爱中心，体现了京东健康以专科化的专业资源和能力，携手专科医生和合作药企，共同为用户和患者提供更精准、更全面的医疗健康一站式服务。

而现场通过图文、视频和实物等多种形式展示的“京东家医”服务产品，更是京东健康强大医疗服务能力的集中体现；同时，通过对京东健康供应链能力和医疗服务资源的整合与连接，“京东家医”服务得以向更多场景开放，以拓展服务边界，例如助力湖北武汉市、广州市海珠区等地区，基于社区家庭医生体系，探索开展线上线下结合的社区医疗卫生服务新模式。

(责编：董童、李源)