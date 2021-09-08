人民网记者 王连香

2021年是我国“十四五”开局之年，站在新的历史交汇点上，汽车产业也迎来了前所未有之大变革，汽车产业向电动化、智能化、网联化、共享化、绿色化发展的趋势愈加明显。

日前，以“融合·创新·绿色”作为主题的2021中国汽车产业发展国际论坛在天津举办。与会嘉宾纷纷为汽车产业开启“十四五”新征程和推进“双碳”战略建言献策。

加快构建“双碳”政策体系

促进汽车全生命周期减碳

“绿色低碳转型已成为世界潮流，我国将面临巨大的挑战，发展公共交通、智能交通、电动汽车、氢燃料汽车等零碳汽车是交通领域技术竞争的高地之一，也是实现碳达峰碳中和的核心举措。”中国气候变化事务特使解振华认为。

解振华透露，我国已成立了碳达峰、碳中和工作领导小组，正在加快构建碳达峰、碳中和“1+N”政策体系，预计将很快出台相关顶层设计。2030年前，各部门、各地方、各行业、各企业都需要按照国家统一部署采取措施，加速转型和创新。

交通是重要的碳排放部门，当前我国交通领域碳排放占碳排放总量10%左右。截至2020年底，我国汽车保有量2.8亿辆。随着城镇化规模扩大，人民生活水平提高，个人家庭使用交通工具需求还会增长。在全球积极应对气候变化的大趋势下，主要发达国家大力推动绿色低碳交通，提出了汽车行业零碳转型目标，绿色低碳转型已经成为世界潮流。发展公共交通、智能交通、电动汽车、氢燃料汽车等零碳汽车是交通领域技术竞争的高地之一，也是实现碳达峰碳中和的核心举措。

工业和信息化部副部长辛国斌透露，工信部将启动公共领域车辆全面电动化城市试点，组织行业机构编制发布汽车产业低碳发展的技术路线图。

“‘十四五’期间我国将继续强化在用车污染排放监管，促进汽车全生命周期减碳。下一步，将深入打好空气污染防治攻坚战，构建绿色低碳格局。”生态环境部大气环境司副司长吴险峰表示。

智能新能源汽车新型生态初现

提高锂、钴等关键材料保障体系

数据显示，今年1-8月新能源汽车产销预计超过170万辆，同比增长两倍，市场渗透率超过10%，L2级智能网联市场占比达到20%。

“新能源汽车整车成本依然偏高，安全可靠性、使用便利性有待进一步提升，动力电池回收利用渠道还不够通畅等都需要持续加以推动解决。”辛国斌指出，除此之外，随着新能源汽车产业规模持续扩大，产业发展还面临锂、钴、镍矿等上涨压力，需要进一步提高锂、钴、镍等关键材料的保障体系。

他指出，要补齐产业短板，提升全产业链水平，实施强链补链行动，围绕补短板贯通技术攻关，平台支撑和示范应用环节，加快车用芯片、操作系统等研发和产业化，引导企业优化供应链布局，提高产业链稳定安全水平和竞争力。

同时，研究提升新能源汽车安全技术标准，推动企业健全安全运行监测体系，加大产品一致性检查力度。组织企业开展汽车数据安全、网络安全、软件升级等方面自查。加强软件升级备案管理，研究智能网联准入规范。

在中国汽车技术研究中心有限公司党委书记安铁成看来，在数字经济、5G和新基建的加持下，围绕C-V2X构建了包括通信芯片、高精度定位、路侧RSU、整车制造等较为完整的产业链生态，智能新能源汽车从单车智能向车路协同演进步伐进一步加速。汽车产业也由传统的以整车企业为主体的“链式关系”向以生态主导型企业为核心的“网状生态”转变。

“当前，汽车与智慧城市、智能交通、清洁能源、信息通信等领域加速融合，汽车与相关产业的边界逐渐模糊化。高科技企业竞相入局，智能新能源汽车新型生态初现。汽车电动化、智能化、网联化趋势变革带来的技术需求，持续吸引互联网、ICT企业纷纷布局智能新能源汽车领域，新能源汽车已成为智能网联技术的最佳载体。”安铁成表示。

组织实施国家重点研发计划

关注芯片短缺等若干痛点

目前，新能源汽车技术创新不断取得新进展。快充技术实现充电5分钟，续航增加200公里，钠离子电池超过每公斤160瓦时，并取得产业化突破，为产业可持续发展提供动能。

辛国斌表示，将立足电动化、网络化、智能化发展趋势，同步推动基础设施、数据平台和标准法规完善，协同推进电车智能、智慧道路、通讯网络、云控技术发展。

科学技术部高新技术司副司长续超前介绍，我国新能源汽车仍然存在若干痛点需要高度关注，比如汽车芯片短缺的问题。据悉，“十四五”期间科技部将坚持电动化、智能化、网联化发展方向，按照新的三纵三横的布局，组织实施国家重点研发计划新能源汽车专项。

续超前还提到，具体举措上，围绕电动汽车产业链最关键的动力电池，前瞻部署新体系动力电池，全固态金属锂电池技术，开展无钴动力电池和工业混合态锂离子电池开发。围绕新能源汽车产业链核心的燃料电池和储氢系统，和固体氧化物电池，车载液氢系统颠覆技术，重点突破高功率燃料电池电堆、高功率、长寿命燃料电堆等核心瓶颈技术等。围绕新能源汽车产业链共有环节，基于新材料和新器件的电驱动系统，高性能电驱动技术，支持线控底盘、高精度自动驾驶、动态地图，智能网联汽车关键技术研究，开发整车轻量化、模块化技术。

深化流通领域放管服改革

进一步激发二手车市场活力

“汽车流通连接着生产和消费，对汽车产业发展具有基础性和先导性的作用，参与汽车领域“双碳”目标实现，需要提高汽车流通效率并对二手老旧车进行管理。”商务部市场运行和消费促进司二级调研员宋英杰表示。

宋英杰指出，针对二手车这一汽车全生命周期的关键环节，商务部会同相关部门全面取消二手车限迁政策，得到有效落实，有效地激发了二手车市场活力。数据显示，2020年我国二手车交易量中，转籍比例达到27.5%，比2015年提高了8.3个百分点。

同时，商务部会同相关部门开展二手车出口业务，为国内汽车更新创造新的空间，使汽车国内国际双循环更畅通。

此外，商务部改革报废机动车管理体制以及健全回收体系，对于淘汰老旧高排放车辆并推动汽车零部件及材料再利用，推动减排降碳具有非常重要的作用。数据显示，今年1-7月，我国回收企业，回收报废机动车数量增长37.8%，比2019年增长23.5%，回收资源利用率水平不断提高。

“当前，我国汽车市场进入结构调整转型升级的关键时期，从国际成熟汽车市场发展来看，我国在新车增量市场、二手车交易存量市场、报废车市场以及汽车后市场方面都有较大的发展空间，下一步我们将继续着眼于汽车全生命周期，抓住新车、二手车、报废车、汽车后市场环节，深化流通领域放管服改革，进一步完善汽车流通政策规定，加快修订二手车管理办法、机动车强制报废规定等法规。”宋英杰表示。

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