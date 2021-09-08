人民网记者 王震

在14000公里之外，哥斯达黎加雨林，旧手机成了守护雨林的“声音卫士”。

这是服贸会上的中国服贸示范案例之一。华为展示的这套“变废为宝”的数字化解决方案，可以监测约3平方公里范围内的环境声音，一旦监测系统发现盗伐异响，便会第一时间将具体盗伐定位推送给当地的护林员，帮助他们快速进行搜查。

在刚刚落下帷幕的2021年服贸会上，数字服务成为了各界关注的焦点，聚焦数字服务贸易新业态、新应用、新趋势，吸引了全世界的目光。

数字贸易为高质量发展注入活力

在数字时代，数字化赋能下的新业态、新应用正在改变传统服务贸易的形态和路径。随着数字技术与服务贸易的加速融合，数字贸易正日益成为经济高质量发展的新动能。

本届服贸会上，来自全球的数字服务龙头企业，向世界展示的基于5G、大数据、人工智能、区块链、云计算等数字技术的最新成果和技术应用。在数字服务专区，数字技术已经应用到巡检机器狗、智能安全帽等建筑领域装备设备；故宫博物院通过数字技术将紫禁城搬进展厅；数字人民币在金融、消费等领域应用场景不断丰富……

在服贸会上发布的《中国数字贸易发展报告2020》显示，我国数字贸易发展的潜力巨大，占服务贸易的比重也在逐年上升。2015年到2020年，我国数字贸易额由2000亿美元增长到2947.6亿美元，增长了47.4%，占服务贸易的比重从30.6%增长到44.5%。预计到2025年，我国可数字化的服务贸易进出口总额将超过4000亿美元，占服务贸易总额的比重达到50%左右。

北京奋力打造数字经济新高地

服贸会是全球服务贸易领域规模最大、内容最丰富的高水平国际一流展会。北京正在紧抓服贸会这一重要平台，打造数字经济与数字贸易发展的新高地。

数据显示，2020年，北京数字经济增加值为1.44万亿元，占GDP的比重达到了40%，数字经济正成为撬动北京发展的重要杠杆。

“北京要打造中国数字经济发展‘北京样板’、全球数字经济发展‘北京标杆’，建设全球数字经济标杆城市。”北京市经济和信息化局相关负责人介绍。

8月3日发布的《北京市关于建设全球数字经济标杆城市的实施方案》明确提出，北京市将分三个阶段推进建设，到2022年进一步巩固国内数字经济标杆城市地位；到2025年成为国际先进数字经济城市；到2030年建设成为全球数字经济标杆城市。

9月6日，在服贸会全球采购与数字经济可持续发展论坛上，北京市朝阳区相关负责人介绍，未来五年，朝阳区将累计至少投入50亿元用于发展数字经济，同时将撬动更多的社会资本，共同参与数字经济领域建设。力争到“十四五”末，全区数字经济行业领军企业达到100家以上，培育高成长企业300家以上。此外，还将建设20个数字经济主题楼宇，打造20个数字经济特色园区。

助力打造北京数字经济云底座

在华为主展区，以“构建万物互联的智能世界”为主题，华为重点展示了一系列在城市智能体、智能基础设施、数字孪生、鸿蒙生态等主题的数字化体验、数字化服务和数字化治理等方面的成果。

在城市智能体展示区，以“云”为基础，以AI为核心的智能系统，能够应用在机场、交通、气象、政务、城管、应急等众多场景，让城市“能感知”“会思考”“可进化”“有温度”，提升城市综合治理水平。

“通过融合5G、云、AI以及高效的三维重建和精准的空间计算定位，实现了虚拟数字世界与现实物理世界的无缝融合，为大众带来全新的交互体验。”在华为河图展示区，工作人员告诉记者，用户能够通过华为AR地图进入虚实融合的数字世界，浏览5G智慧商圈、获取店铺资讯、点击锦鲤抽奖、体验实景导航及反向寻车等新奇功能。目前，已经应用在北京坊、西单、798艺术区等多个区域。

“瞄准建设全球数字经济标杆城市的目标，华为云助力北京加速政务数字化、建成全球第一朵鲲鹏政务云；推动产业数字化的新布局，投入石景山区VR/AR产业数字化和数字产业化发展，铸造北京虚拟现实产业新优势。”华为云中国区CMO张鹏表示，数字经济在本届服贸会上大放异彩，这将成为北京建设全球数字经济标杆城市巨大优势，华为云将致力于为北京全面数字化打造安全可信的算力底座与云底座。

(责编：王震、吕骞)