原标题：AI市场扩大催生多样化标注需求

当前，人工智能市场发展如火如荼，行业对数据的需求也呈现井喷态势。目前大部分数据属于非结构化数据，无法用于AI模型训练，需要大量的人工进行标签化处理。 AI企业要想在数据标注上降本增效，必须选择更加高效、体验更好的标注工具，从而提升标注团队的工作效率。

目前，企业和AI开发者使用的标注工具存在诸多需要解决的痛点： 传统标注工具难以满足多模态音视频数据标注；无法根据人员技能水平分配任务，导致标注效率低下；可视化不强，项目管理难度大；团队在数据处理上以人工为主，面临较大的成本压力。

9月3日，由中国信通院云计算与大数据研究所，亚太工程组织联合会主办的《2021中国智能产业论坛》在2021服贸会上举办。在会上，并且Annotator? 5.0 智能化标注平台私有化部署版宣布正式上线。

标注平台私有化部署版具有多模态标注、任务可拆分、可视化管理、智能化辅助四大核心功能。智能化标注平台私有化部署版在标注功能上进一步优化。

平台私有化部署版支持音视频多模态标注外，还支持文本和噪音等数据标注。爱数智慧创始人兼CEO张晴晴表示：“工业噪声数据也可以通过该平台进行标注，还有知识图谱、文本类等数据处理和标注，帮助AI模型在自然语言理解方面快速迭代。”

对于人工智能企业来说，数据安全是底线，为此，国家正在不断完善相关法律法规。此前备受行业关注的《数据安全法》已于9月1日起正式施行。在保护个人信息方面，8月20日全国人大通过了《个人信息保护法》，个人信息保护有了明确的法律依据。

企业在生产运营过程中产生大量数据，这些数据将是企业未来的核心竞争力之一。为确保数据使用上安全合规，Annotator? 5.0智能化标注平台私有化部署版可快速部署到企业端，保证数据不出内网即可完成标注，并监控整个数据标注流程。

在确保数据安全前提下，提高数据标注效率是企业重要考量因素之一。据了解，私有化部署版以效率提升为核心，增加符合市场需求的新功能，进一步优化数据标注体验，为行业、企业和标注者提供一款安全、高效的标注平台，帮助企业真正做到降本增效。

(责编：赵超、陈键)