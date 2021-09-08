人民网北京9月8日电 （记者乔雪峰）近期，部分网约车平台公司招募或诱导未取得许可的驾驶员和车辆“带车加盟”，开展非法营运，严重扰乱公平竞争的市场秩序，影响行业安全稳定。

近日，交通运输部印发《关于维护公平竞争市场秩序加快推进网约车合规化的通知》（以下简称《通知》），进一步维护公平竞争市场秩序，加快推进网约车合规化进程，促进网约车行业规范健康持续发展。

《通知》指出，各地交通运输主管部门要进一步提高政治站位，充分认识网约车合规化对维护公平竞争市场环境的重要意义，并压紧压实企业依法合规经营主体责任，积极推进市场主体多元化，为各类市场主体创造广阔的发展空间，更好地服务人民群众安全便捷出行需求。

《通知》要求，各地交通运输主管部门要督促网约车平台公司依法依规开展经营，加快网约车合规化进程。即日起，不得新接入不合规车辆和驾驶员，并加快清退不合规的驾驶员和车辆。要加强监管执法，严格规范执法行为，综合运用线上线下等各种手段，加大对网约车非法营运的打击力度，持续保持高压态势。对仍新接入不合规车辆和驾驶员的网约车平台公司，要依法依规查处，并将有关情况报至交通运输部。同时，要制定网约车合规化工作方案，明确目标，细化举措，切实推进合规化工作，并坚持监管规范和促进发展两手并重，优化审批流程，强化服务，坚决破除许可办理的“玻璃门”“旋转门”等现象，为符合准入条件的网约车平台公司、车辆及驾驶员办理许可提供便利。

《通知》指出， 各地交通运输主管部门要督促企业落实主体责任，强化企业公平竞争意识，引导形成崇尚、保护和促进公平竞争的市场环境。要会同相关部门加快建立全方位、多层次、立体化监管体系，加强对网约车平台公司的事前事中事后全链条全领域监管，提高监管效能。要配合相关部门加大双随机检查工作力度，依法严厉查处低价倾销、大数据杀熟、诱导欺诈等违法违规行为，推动形成统一开放、竞争有序的市场体系，切实维护公平竞争的市场秩序。

《通知》明确，各地交通运输主管部门要积极会同有关部门指导督促网约车平台公司依法合规用工，科学制定平台派单规则，规范定价行为，完善利益分配机制，降低过高的抽成比例，保障驾驶员获得合理劳动报酬和休息时间，并充分发挥12328交通运输服务监督电话作用，及时处理驾驶员和乘客对平台经营行为的投诉。同时，要加强对市场运行情况的动态监测，及时排查化解各类矛盾纠纷和风险隐患，确保行业稳定，并督促网约车平台企业加强对网约车驾驶员的安全教育，提升行业运营安全水平。

记者从交通运输部获悉，从2021年9月起，交通运输部将每月公布36个中心城市网约车合规率情况。对因许可办理拖延等问题导致符合条件的车辆和驾驶员未能合规化的城市，交通运输部将向社会公开城市名单。

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