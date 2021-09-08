人民网北京9月8日电 （记者王连香）据交通运输部消息，交通运输执法领域突出问题专项整治行动启动以来，各级交通运输部门全面落实各项部署要求，上下联动、全员参与，深入查摆执法领域突出问题，执法水平和服务质量得到持续提升。

广东珠海：规范证据登记保存措施

8月3日，广东省珠海市交通运输局综合执法香洲支队在处理一辆“广东珠海—广西博白”客运班车未按批准配客站点停靠案件时，通过现场检查和影像记录方式固定有关证据，未对班车线路牌进行登记保存，不扣车、不扣证的做法避免耽误班车的后期营运。驾驶员刘师傅说：“交通执法部门既履行了工作职责，又保障了班车的正常运营，减少了我们的经济损失，有理有据、让人信服。”

交通运输执法领域突出问题专项整治行动开展以来，珠海交通运输部门聚焦从业人员利益诉求，在梳理排查顽瘴痼疾中发现，有执法人员使用证据登记保存措施倒逼当事人履行义务或提高违法成本，使证据登记保存逐渐脱离采集关联证据范畴，成为变相强制手段。针对这一问题，珠海市交通运输局重新审视证据登记保存措施使用情况，对采取证据登记保存的情形进行归类整理、逐一施策，坚决向滥用证据登记保存说“不”。

今年6月，《珠海市交通运输局关于规范使用证据先行登记保存的通知》印发，明确不予进行证据登记保存的情形，缩小证据登记保存的使用范围，规范实施证据登记保存的程序，严禁登记保存同拟证明事项无关的证件、财物；可以使用摄像、拍照等手段固定证据的，不得登记保存。

为推动证据登记保存规范工作落实落地，珠海市交通运输局组织3次业务培训、4次实地督导，召开1次案件质量督导会；制定《珠海市交通运输局非诉强制执行工作制度》，同法院加强协作，对经多次教育仍不履行义务的当事人，依法申请法院强制执行，消除基层执法单位的后顾之忧。

“任何时候都要毫不犹豫地选择维护群众合法权益。”珠海市交通运输局相关负责人说，经过精准施策，采取证据登记保存措施的案件数量从年初月均100宗以上下降至6月38宗，证据登记保存措施滥用得到有效解决。

山东烟台：探索“轻微违法以学代罚”

近日，烟台市交通运输执法监察支队城铁南站管理所邀请有轻微违规行为的网约车司机穿上反光马甲，与执法人员一同执勤。“让轻微违规的从业者零距离感受交通运输一线执法工作，就是推行情景式、说理式执法，重在帮助指导，加强沟通交流，增进群众对执法工作的理解和支持。”烟台市交通运输执法监察支队城铁南站管理所副所长边恒博说，通过“以学代罚”的方式，让他们认识到违法行为并写下保证书，对在现场即知即改的轻微违法人员及车辆予以放行。

交通运输执法领域突出问题专项整治行动开展以来，烟台市交通运输部门创新服务手段，实施“以学代罚”，全面推行说理式执法、普法在先提前预警，规范执法行为，维护运输秩序，保障从业人员的合法权益。“以学代罚”“换位体验”等柔性执法方式改变了“以罚代管、一罚了之”的传统做法，有效地化解了执法矛盾冲突和对立情绪，彰显了交通运输执法的力度、温度和深度。

超限治理是交通运输执法的重点领域。烟台市交通运输部门坚持柔性执法，在严格落实“一超四罚”的同时，增加提醒约谈环节。收到交警部门抄告的货车超限信息后，执法人员通过电话或当面约谈有关运输企业和从业人员，从行政处罚、事故案例等多角度阐明利害关系，加大警示教育力度。

烟台市交通运输局还通过发放明白纸、张贴宣传标语、开展宣传日等多种方式宣传交通法律法规，引导从业者依法依规、遵章守法；针对重要时段，提前召开“两客一危”、港航等重点企业负责人会议，及时发布预警、行业管理要求，督促企业预警、预防、预先处置。

广西钦州：开展现场执法实操培训

日前，广西钦州市交通运输综合行政执法支队以“规范执法动作，提高执法水平，领悟执法要领，增进队群交流”为目标，织开展了一场现场执法实操培训活动。

当天的现场执法实操培训活动内容丰富，包括治超现场执法演练、便捷式称重仪使用教学及非法改装车辆现场勘验培训等内容。培训进行治超现场执法规范动作操练和便捷式称重仪使用教学，执法人员分成两组，一组进行治超执法现场布置、违法超限超车辆拦停、现场检查、引导车辆称重等内容的操练，另一组进行便捷式称重仪使用学习，待对培训内容熟悉后两组人员再进行轮换，完成治超现场执法规范动作操练和便捷式称重仪使用培训后，再进行货车非法改装现场勘验操练。

培训现场，只见执法培训人员在现场拦停并检查车辆，引导车辆进行检测、指挥车辆按规定的时速过磅，打印磅单、现场尺量货车车厢长、宽、高，认定车辆是否属行非法改装……通过一系列的规范实操示范，进一步加深了执法人员和交通执法监督员对执法活动中各个操作环节的认识，对规范执法人员的执法行为、提高执法人员的执法水平起到积极的作用。

(责编：王连香、吕骞)