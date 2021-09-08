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国合会2021年年会在京开幕：共建人与自然生命共同体

2021年09月08日20:54 | 来源：人民网
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国合会2021年年会现场。生态环境部供图

人民网北京9月8日电 （记者余璐）9月7日，中国环境与发展国际合作委员会（以下简称国合会）2021年年会在北京开幕。年会主题为“共建人与自然生命共同体”。生态环境部部长、国合会中方执行副主席黄润秋在致辞中表示，“十四五”时期，中国将坚持生态优先、绿色发展，以实现减污降碳协同增效为总抓手，一体推进“减污、降碳、强生态”，深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量，推动生态文明建设实现新进步。

记者了解到，国合会成立于1992年，作为环境与发展领域中外高层对话合作机制，已经成为中国听取国际社会政策建议、引进可持续发展先进经验、对外介绍中国生态文明建设和生态环保理念与实践的重要平台。

“人因自然而生，人与自然是一种共生关系。”黄润秋表示，“十四五”时期，我国进入新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，需要发挥生态环境高水平保护的基础支撑和关键保障作用。

“为此，要将绿色发展理念贯穿到经济社会发展的各方面和全过程，做绿色发展理念的践行者和守护者。要通过生态环境保护约束倒逼经济结构、产业结构加快转型升级，通过深入推进‘放管服’改革打通堵点、激发活力、畅通循环，通过‘三线一单’、规划环评和项目环评等措施发挥准入把关和托底作用，为构建新发展格局守牢生态优先、绿色发展的底线。要推动减污降碳协同增效，做好应对气候变化，降低碳排放，从而助推经济社会发展全面绿色转型，实现污染源头治理，减缓气候变化带来的不利影响，促进生物多样性保护，提升生态系统质量。“黄润秋说。

国合会2021年年会现场。生态环境部供图

据了解，本次年会共设置3场全体会议和7个主题论坛，以线上和线下结合的方式举行。国合会中外委员、特邀嘉宾、中外专家和中外观察员以及其他中外来宾近600人参加会议。

(责编：刘佳、吕骞)

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