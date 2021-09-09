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第二十一届投洽会开幕

2021年09月09日00:34 | 来源：新华网
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　　新华社福州9月8日电（记者邰晓安、吴剑锋）第二十一届中国国际投资贸易洽谈会于8日晚间在福建厦门开幕，本届投洽会以“新发展格局下国际投资新机遇”为主题，近100个国家和地区的逾5万客商通过线上线下参会。

　　商务部部长王文涛说，今年是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年。本届投洽会既是中方推动构建新发展格局的一项具体举措，也是推动建设开放型世界经济的实际行动，欢迎与会各方借助投洽会加强交流对接，分享中国构建新发展格局带来的巨大机遇和发展红利。

　　据了解，本届投洽会布展10万余平方米。在疫情防控常态化背景下，有近100个国家和地区、800多个经贸团组、5000多家企业线上线下参会，会议期间将举办30多场重要的会议论坛研讨。

　　杜邦公司是较早对华投资的世界500强企业之一，杜邦中国区总经理陈新说：“我们有充足的信心，在中国的投资一定会取得丰富成果。通过此次投洽会，我们也希望和各国商界伙伴继续寻找合作机会，在新发展格局背景下，寻求新的商机。”

　　据介绍，本届投洽会紧跟国内外投资的最新趋势变化，聚焦“十四五”规划、“一带一路”共建、双向投资促进，以及数字经济、绿色经济、碳达峰碳中和、工业互联等热点趋势，举办高端论坛研讨活动，发布权威政策信息报告，展示重点产业和前沿科技，持续引领国际投资、引导产业投向。

　　中国国际投资贸易洽谈会由中国商务部主办，是我国以促进双向投资为目的的国际投资促进活动，也是全球最具影响力的国际投资盛会之一。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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