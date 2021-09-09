本报记者 陆娅楠

7月投资增速有所放缓，稳投资还有什么空间？受疫情影响，全球对外直接投资低迷，外资企业还看好中国市场吗？稳外资还有哪些真招实招？9月8日，国家发展改革委召开专题新闻发布会，回应社会关注的热点问题。

2021年版外资准入负面清单条目数量将减少

今年以来，在全球疫情和国际形势仍然复杂严峻的背景下，我国充分发挥率先有效控制疫情、经济稳中向好、加快构建新发展格局等优势，稳外资取得显著成效。

利用外资数量提升、结构优化。1—7月，全国吸引外资1007.4亿美元，同比增长30.9%。特别是高技术制造业、高技术服务业吸引外资同比分别增长34.6%、40.6%，高于平均增速。

在华外企经营良好、利润增加。1—7月，规模以上外资工业企业营业收入、利润总额同比分别增长21.6%、46.0%，明显好于2019年同期水平。调查显示，中国市场已成为很多知名跨国公司业绩增长的“主引擎”。

国家发改委外资司司长刘小南介绍，中国欧盟商会调查显示，60%的欧资企业将扩大在华业务规模，比2020年提高8个百分点；中国美国商会调查显示，81%的美资企业预计今年中国市场营业收入将实现正增长，66%的美资企业计划在中国增加投资，比2020年分别提高5个、3个百分点。

“综合研判，今年全年利用外资的数量能够实现一定幅度的增长，有可能比预期还要好一些。”刘小南说。

下半年做好稳外资工作，国家发改委将主要做好稳存量扩增量、优结构提质量、强服务防风险三方面工作。刘小南表示，通过进一步缩减和完善全国和自贸试验区外资准入负面清单，放宽外资准入限制，将为外商投资提供更加广阔的空间。目前，国家发改委正会同商务部等部门抓紧制订2021年版外资准入负面清单，计划年底前出台。

“在修订过程中，我们坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放的大方向，在把握开放节奏的同时进一步放宽制造业、服务业等领域外资准入限制。”刘小南说，初步考虑，与2020年版相比，2021年版外资准入负面清单条目数量会有所减少，“限制措施会更加精准，管理框架和模式也将进一步完善。”

国家发改委已启动第五批重大外资项目的申报工作。“从目前项目申报情况来看，虽然疫情对商务人员往来、项目考察决策造成了一定影响，但外资企业依然看好中国市场，在中国投资大项目的热情较高。”刘小南介绍，第五批重大外资项目将重点支持外资加大对中高端制造、高新技术、传统制造转型升级、现代服务等领域和中西部地区的投资力度。

投资仍具备保持稳定增长的条件，新动能快速成长

1—7月，全社会固定资产投资同比增长10.3%，保持恢复增长态势，但增速比上半年回落2.3个百分点。

“今年以来，受到基数效应影响，投资增速‘前高后低’，总体上保持恢复增长的态势。同时，汛情等因素对投资增长造成了一定影响。但总的来看，投资仍然具备保持稳定增长的条件。”国家发改委投资司副司长吕文斌说。

制造业投资增长势头较好。制造业投资两年平均增速自今年1—5月起由负转正，恢复增长势头较好。“当前，制造业企业利润平稳增长，企业预期总体稳定，有利于制造业投资持续恢复增长。”吕文斌说。

重大工程项目陆续启动建设。今年是“十四五”规划实施的第一年，各地各部门正积极推进实施一批强基础、增功能、利长远的重大项目，对于扩大有效投资将起到重要的拉动作用。

投资新动能快速成长。当前，高技术产业投资、教育、卫生等社会领域投资均快速增长，并进一步发挥优化经济结构的作用。

重大项目建设资金有保障。今年新增地方政府专项债券规模达到3.65万亿元，保持较高水平。专项债券的陆续发行使用，将有力带动基础设施等领域扩大有效投资。

“上半年，专项债券发行进度较去年放缓，但下半年发行的专项债券规模将高于去年同期，有助于稳定基础设施等领域投资增长。”吕文斌说。

重大水利工程建设投资完成率超往年同期7个百分点以上

1—7月份，交通固定资产投资完成18886亿元，比去年同期增长5.2%，比2019年同期增长15.1%，整体上呈现运行平稳、稳中提质的特点。

“在补短板方面，投资更加精准。”国家发改委基础司副司长郑剑介绍，一批战略骨干通道、城市群都市圈交通、综合交通枢纽、绿色智能交通加快建设。

郑剑表示，受新冠肺炎疫情、极端天气和洪涝灾害等因素影响，当前我国交通基础设施投资增速有所放缓，但投资总规模仍处于高位并稳步增长。下一步，国家发改委将确保已开工的战略性项目有序推进。比如抓紧推动川藏铁路在今年年底前全线开工，推动沿江高铁等高速铁路重要通道开工建设。

重大水利工程也是“两新一重”建设的重要内容。今年极端天气事件多发频发，北方江河汛情严重，对加强水利工程建设提出了更高要求。

国家发改委农经司副司长李明传介绍，今年以来，以150项重大水利工程为代表的国家水网骨干工程建设持续提速，已累计开工49项。截至8月底，重大水利工程完成2021年度建设投资720亿元，与2020年、2019年同期相比，分别多完成57亿元、165亿元，完成率已超过往年同期7个百分点以上。

“我国水利基础设施仍然存在一些薄弱环节，需要进一步持续加大补短板力度。”李明传表示，中央预算内投资将优先加大对在建项目及配套工程支持力度，确保各项工程如期建成发挥效益，“鼓励社会资本参与具有供水、发电等经营性收益项目的建设管理，以市场化改革推动工程加快建设。”

《 人民日报 》（ 2021年09月09日 02 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)