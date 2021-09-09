窦瀚洋

在绍兴，中小企业智能改造方兴未艾。

究其原因，这里既有浙江全省产业数字化稳步推进的大环境，也有绍兴当地民营经济活力充沛的小生态。两相结合，呈现出智能改造“自上而下”和“自下而上”并进发展的态势。

不过，走访调研中记者也发现，在推动智能改造方面，中小企业的劣势较为明显，例如资金实力、技术储备和人才队伍建设等方面。仅凭企业自身力量，这些短板在短期内较难缓解。

在这种情况下，政府主导的扶持力量显得尤为重要。

从软环境来看，无论是营造智能改造的舆论氛围，还是制定出台对应的扶持政策，都需要政府的有力推进。此外，由于中小企业数量众多、需求各异，也对营商环境特别是科技管理相关的体制机制提出了更高要求。

从硬举措来看，在绍兴，通过建设公共服务平台、设立产业基金、加强园区建设等形式，强化了联系、摸清了需求、找准了痛点。这种求精求细求实的做法，让中小企业得到了更精准有效的扶持。

此外，政府还应该成为联动各方的枢纽。中小企业点多面广、力量分散，由政府出面协调，以产业集群或科研攻关项目的形式成组成团，进而对接金融、科研等各方力量，可以让人力物力财力的效用得到更有效的发挥。

随着智能改造不断推向深入，中小企业面临的困难也会越来越复杂。我们期待，在政府的主导协调下，能有更多力量被引导整合，形成合力助推中小企业智能改造。

《 人民日报 》（ 2021年09月09日 11 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)