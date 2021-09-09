本报记者 刘泰山

傍晚，灯湖西街水幕灯光闪烁、音乐妙曼，风情街区、滨水广场、美食长廊人头攒动。“晚饭后总爱出来走一走、看一看、坐一坐。”家住广东佛山市南海区桂城街道的钟晓琪说，她家距千灯湖仅几分钟路程，这几年见证了这片旧城区的“蝶变”。

桂城街道是老城区，路窄楼旧、交通拥堵，环境难以适应现代产业发展。为此，桂城从“水”破题，挖湖造城，强化岭南水乡魅力。

20年前，桂城第一个人工湖“千灯湖”从一片郊野菜地上诞生，并逐渐形成湖光山色、交通便捷的环境，在广东金融高新区，荣耀国际金融中心、友邦金融中心、广发金融中心等相继建成。随后，文翰湖、映月湖、怡海湖等人工湖接踵而至，呈现“一城四湖、竞相斗艳”的发展面貌。

截至目前，桂城共建成大小公园180个——平均每平方公里有两个公园、慢行系统60多公里、绿道120多公里。未来，桂城每年还将投入10亿元，高标准建设“公园城市”，实现“开窗有景、出门见绿、四季花开”。

近日，千灯湖水道沿岸的灯湖西街经过改造，突出“城+水+街”主题，推出夜间旅游、购物餐饮、风情街区等文化消费场景，成为南海新生艺术街区与“夜经济”新地标。迄今，千灯湖商圈已集聚了8个大型商业综合体，去年总营业额超30亿元、客流量约4500万人次。

“在城市游山玩水、在公园工作生活。”这不仅奠定了桂城良好的消费基础，也吸引着高端产业纷至沓来，推动当地经济发展。不久前，虎牙、欢聚时代、宏旺等科技企业宣布抢滩文翰湖畔。此前，文翰湖片区已拥有著名的季华实验室，正致力打造佛山版“中关村”。而与文翰湖相隔不远的映月湖也在抓紧建设映月新城，修建文化馆、图书馆、体育馆及音乐厅等，周边汇聚多个特色小镇，构建产城融合、生态优美的城市新客厅。

如今，千灯湖片区的业态主要是金融服务业，文翰湖片区重点培育科创产业，映月湖片区建设城市新客厅，怡海湖侧重发展先进制造与生物科技，吸引了大批年轻人前来就业。

过去5年，桂城5个地铁站的客流增幅均超过30%，其中两个站客流量翻番，年客流量逾600万人次。去年，桂城街道GDP达655.95亿元，拥有23栋亿元纳税楼。

“必须贯彻落实新发展理念，建设美丽桂城、实力桂城、活力桂城。”桂城街道党工委书记麦绍强说，未来10年，桂城将建成公园350个，实现公园绿地500米服务半径全覆盖，推动实现产城人文协调发展。

《 人民日报 》（ 2021年09月09日 11 版）

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