本报记者 朱竞若 贺 勇

制图：张丹峰

在2020年中国国际服务贸易交易会上，习近平主席指出，支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区，加大先行先试力度，探索更多可复制可推广经验；设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区。在2021年中国国际服务贸易交易会上，习近平主席强调，加强服务领域规则建设，支持北京等地开展国际高水平自由贸易协定规则对接先行先试，打造数字贸易示范区。

中央持续的政策支持，为首都北京高质量发展注入了强劲动力。北京加快落实中央决策部署，用足用好服贸会平台作用。

国际大数据交易所、北京绿色交易所挂牌成立，全国首家外商独资货币经纪公司、外商独资、保险资管公司等一批标志性项目相继落户……去年9月以来，北京跑出“两区”建设的加速度，仅用一年时间，就完成“两区”建设3年到5年期任务的80%，向全国复制推广10个最佳实践案件，率先实施34项首创性政策。尤其是自贸试验区以全市7‰的面积贡献7%的市场经济增量和28%的外资企业增量，为吸引国际要素集聚，打造国际化开放创新高地提供有力支撑。

加强服务领域规则建设

服贸会上，北京市“两区”办专职副主任刘梅英介绍，作为全国唯一一个既有国家服务业扩大开放综合示范区又有自由贸易试验区的城市，北京推出了多项重磅制度，使外资准入更加开放，资金进出更加便利。

今天，中国的开放已经站上了新的更高起点，中央支持北京等地开展国际高水平自由贸易协定规则对接的先行先试，打造数字贸易示范区，为北京下一步开放发展进一步指明了方向、明确了重点。

“接下来，我们将用足用好服贸会的平台作用，以‘数字开启未来’为方向，进一步发挥首都优势，对标高水平国际经贸规则，着力提升数字贸易、金融、文化、专业服务、教育、健康医疗等重点领域的服务贸易能级，全面提高各类要素跨境流动的自由化便利化水平，形成高效安全的服务贸易治理体系。”北京市商务局局长闫立刚表示。

为积极打造数字贸易示范区，使数据流动更加流畅，北京成立国际大数据交易所，推进数据有序跨境流动，开展数据跨境流动试点，注重数字经济安全，探索开展数据市场监管沙箱机制。此外，还推进数字贸易的国际合作，打造数字贸易港，探索形成国际合作机制。

在“两区”政策带动下，今年1—7月，北京市新设外商投资企业1035家，同比增长55.2%；全市新设实际利用外资103.3亿美元，同比增长19.1%。一批符合首都发展定位的高精尖产业、未来前沿产业，在北京抢先布局，以数字经济为代表的新业态、新模式、新技术，逐渐成为北京经济发展的新增长极。

提升企业和人才获得感

“两区”制度创新，不仅是基于自身的改革，也是对标国际标准，迎接数字化浪潮的制度重塑。不断提升企业和人才的获得感，准入便利、生活便利、创业便利……受益于“两区”建设，北京出台了多项人才服务政策，以开放促改革、以改革优环境。

首先，北京在全国率先突破证券、期货类的职业资格认可政策，允许更多国际化人才到北京执业。通过建立过往资历认可制度，一些专业人才如果在国外已经有专业的从业经历，就不需要再到国内参加相关考试，直接备案基本就可以来中国营业。

在工作手续办理方面，北京推出新的便捷举措，过去人社部外籍人才引进要办理工作许可，还要在出入境管理局办理工作的居留许可。北京率先试点一个窗口受理，两证同时取件。外籍人才创业也更加便利，北京支持离岸创新创业，允许持永居证的外籍人才创办科技型企业，享受类似的待遇。

中国马来西亚商会会长方维城已经在北京生活了10余年，他充分感受到北京在外籍人士就业与生活便捷度方面做出的努力。“就在两周前，我亲身体验了朝阳区国际人才一站式服务中心的高效率，一个窗口就可以帮我解决所有问题。”方维城回忆道，他在办公室预约完成后，步行十几分钟就能到现场办理，智能化服务中心和中英双语服务，为外籍人士在出入境、创业、工作许可、人才认定等方面营造了便捷友好的环境。

北京加大了国际学校的布局，目前有19所国际学校正在建设，同时北京也加大国际医院的布局，一方面与国外的医疗机构合作建设国际医院，另一方面在现有三甲医院设立国际医疗部，国际医院将打通商业保险的国际结算。针对外籍人才的购汇汇出，如果子女入学的学费超出额度，在购汇汇出方面给予特殊额度放宽。北京还建设了8个国际人才社区，打造国际化、温馨、便利的环境。

共享服务贸易发展成果

推进高水平开放，建设国家服务业扩大开放综合示范区和自由贸易试验区，北京是唯一兼具“两区”的城市，在两方面都具有显著的优势。作为企业，如何抓住北京“两区”建设新机遇，共享全球服务贸易发展成果？

“服贸会举办充分显示中国扩大服务业开放的决心，我们也感受到北京市开放、包容和创新的气象，我们愿意成为中德数字经济合作的纽带和桥梁。”德国思爱普公司（SAP）全球副总裁、中国区联席总经理王前在服贸会论坛上发言时表示。作为全球最大的企业管理软件公司，德国思爱普公司进入中国市场已有25年历史。“在这次北京‘两区’建设过程中，我们将从赋能实体企业、支撑‘双碳’战略、繁荣数字经济3个方面与政府、企事业单位、相关机构展开合作。”

看好中国发展机遇已成为德国企业界普遍心声，中国德国商会执行董事兼秘书长晏思先生介绍，根据我们所做的商业信息调查报告显示，中国现在仍然是德国企业的重要投资目的地，77%的德国企业预计在中国市场的发展将明显好于其他经济体。几乎所有的德国企业都认为他们没有离开中国市场的计划。此外超过70%的德国企业打算未来两年进一步投资中国市场。

赛诺菲是一家总部位于法国的生物医药公司，早在1995年就在北京亦庄设立了生产基地。“在‘两区’建设中，数字贸易是非常重要的一点，实际上数字贸易在医疗领域方面也非常有发展前景，包括诊前、诊中、诊后，线上线下结合整体的服务方案，我们都可以有很大优势和空间去尝试。”法国赛诺菲中国区副总裁朱海鸾表示。

推动服务业开放合作，共同促进全球服务贸易的发展繁荣，推动世界经济复苏，这是倡导开放合作的中国声音，是推动经济全球化的中国主张。

“通用医疗将积极增加投入，继续扩大在北京的投资规模，持续将全球最先进的产品带到这里。”通用医疗全球总裁兼首席执行官墨菲在论坛视频主旨发言中表示，感谢服贸会搭建这样一个交流沟通平台，让世界听到更多的中国故事。

短短一年时间，“两区”建设成效十分显著，已形成引领优势；未来，北京将加快打造数字贸易示范区，建设全球数字经济标杆城市，形成数字经济新优势。

《 人民日报 》（ 2021年09月09日 16 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)