本报记者 朱竞若 王昊男

今年服贸会首次使用首钢园区作为专题场馆。

本报记者 贺 勇摄

9月2日，习近平主席在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上指出，我们将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。设立北京证券交易所（简称北交所），成为今年服贸会上最热的话题。

与会嘉宾纷纷表示，这是中央为促进中小企业创新发展作出的重要决策部署，是完善多层次资本市场体系的制度安排。对北京而言，更是支撑国际科技创新中心建设、完善国家金融管理中心功能、促进经济高质量发展的重要机遇。

多层次资本市场改革发展迈出关键一步

9月2日全球服务贸易峰会之后，北交所设立快速推进：9月3日，北京证券交易所有限责任公司注册成立；9月5日，北交所就上市规则、交易规则和会员管理规则公开征求意见……

在9月4日举办的2021中国国际金融年度论坛上，全国政协常委、北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫表示，创立以服务创新型企业为主的北交所，对我们贯彻创新协调绿色开放共享的新发展理念，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局是一个非常具有战略性的决策。

“设立北交所标志着我国多层次资本市场改革发展迈出关键一步，是首都金融发展史上的里程碑，将在提升首都金融国际影响力、优化首都金融业结构、促进首都金融高质量发展中发挥至关重要的作用。”北京市地方金融监管局党组书记、局长霍学文表示，“我们将以设立北交所为契机，以更高站位、更大力度推进金融改革创新，为北交所后续建设发展提供服务保障。”

北京明易达科技股份有限公司是一家为数据中心运营提供整体服务方案的创新型企业，公司董事长姜一波说，由于规模等方面的因素，融资一直是困扰企业发展的难题，“北交所的设立，一方面给中小企业提供了新的融资途径，另一方面也提振了企业发展的信心。”

助力创新型中小企业做大做强

据介绍，新三板起源于中关村股份代办转让系统试点，近年来在服务创新型、创业型、成长型中小企业方面开展了重要探索，为众多创新型中小企业获得融资和规范发展起到了重要的资本市场助推作用。目前，北京新三板挂牌企业总量位居全国前列，精选层挂牌企业和专精特新（小巨人）企业数量均排名全国第一。

作为一家生物创新药企，北京诺思兰德生物技术股份有限公司成立于2004年，公司董事长许松山介绍，经过多年研发，公司目前已有三款创新药进入临床研究阶段，同时正在筹建生物药物生产基地，正处于商业化转型的关键时期。“北交所的设立正当其时，将为我们提供更加稳定高效的融资渠道，助力企业做大做强。”

当前，北京正在加快建设国际科技创新中心，高科技中小企快速成长，在促进经济高质量发展等方面发挥了重要作用。北京市科委、中关村管委会党组书记，市科委主任许强表示，设立北交所，将进一步突破体制机制障碍，为中小企业提供更为高效、快捷的融资渠道。“我们将牢牢坚持服务创新型中小企业的市场定位，支持具备‘更早、更小、更新’特点的创新型中小企业通过在北交所上市实现创新发展，同时完善我市支持创新型中小企业持续成长的市场服务体系，打造从天使创投基金、区域股权市场，再到新三板和交易所市场的科技创新全链条金融服务体系。”

北京市委常委、副市长殷勇表示，下一步北京将积极配合做好北交所设立的各项准备工作，争取尽早投入运营，打造以服务创新型中小企业为特色的证券交易所。同时加强北交所与各区域性股权市场、私募股权份额转让平台等的有效衔接，进一步完善我们多层次的资本市场体系，加快建成支持创新创业的耐心资本长期资本的形成机制。

目前，北交所各项准备工作正有条不紊、紧锣密鼓地扎实推进。

《 人民日报 》（ 2021年09月09日 16 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)