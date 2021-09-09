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2021年服贸会成果丰硕

全球服务贸易联盟成立大会预备会召开

本报记者  潘俊强
2021年09月09日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　观众在金融专题展区体验利用数字人民币乘坐地铁。
　　本报记者 贺 勇摄

　　为期6天的2021年中国国际服务贸易交易会落下帷幕，取得累累硕果，实现预期目标。围绕“数字开启未来，服务促进发展”主题，本届服贸会举办了覆盖服务贸易全部十二大领域的展览展示、论坛会议、推介洽谈及边会活动，吸引了来自153个国家和地区的1.2万余家企业线上线下参展参会，参与国家比上届增加5个，企业数量增加4500余家，参展参会企业数量和国际化程度均超过上届水平。

　　凝聚共识，为全球贸易注入新活力。全球服务贸易峰会成功举办，世界影响力持续扩大。5场高峰论坛、近200场专业论坛和行业会议汇聚各领域政界、商界和学界精英，聚焦服务贸易便利化、旅游合作等热点话题研讨交流，发布《中国服务贸易发展报告2020》《中国数字贸易发展报告2020》等多项权威报告。共享服务贸易发展机遇，共促世界经济复苏和增长，今年服贸会“朋友圈”进一步扩大。

　　创新办展，展示服贸领域新技术新应用。本届服贸会打造了12.6万平方米的展览展示，创新“一会两馆”布局，拓展办会新空间。在延续使用国家会议中心基础上，首次启用首钢园区作为专题场馆，结合工业风貌和奥运元素，打造了特色场馆群。

　　突出数字服务，助推服务贸易数字化。首次设置数字服务专区，聚焦数字化体验、数字化服务、数字化治理等相关内容，展示了国内首个裸眼3D内球幕影院等多项新兴数字技术。“今年服贸会体现专业性、国际性兼具互动性、娱乐性。”商务部服贸司二级巡视员王志华说：“既让专业人士深入了解新技术、新趋势，又让普通观众加深了对服务贸易的认识。”

　　促进合作，达成系列重要成果。本届服贸会充分交流新理念、展示新服务、发布新成果，取得喜人成绩。展客商质量提升，规模聚集效应进一步增强。本届服贸会吸引510家世界500强、行业龙头企业线下参展，占比达21%，比上届提高12个百分点。据初步统计，截至9月7日，本届服贸会取得各类成果1672个。服贸会成果发布厅引领新发展，有70余家境内外企业在此发布了碳中和、金融科技、医疗健康等方面的新技术、新应用、新场景、新成果。

　　常态化办会，打造永不落幕服贸会。当前，服贸会数字平台全面升级，通过线上平面展台、3D展台、云会议、云洽谈、云签约等功能，为线上展商、观众提供身临其境的体验感。“我们将常态化举办线上线下活动，打造永不落幕的服贸会。”北京市商务局局长闫立刚表示。

　　为促进国际服务贸易领域间的交流合作，在本届服贸会最后一天，全球服务贸易联盟成立大会预备会在北京召开，截至目前，申请加入服贸联盟的机构和企业已达100余家，覆盖世界五大洲和服务贸易十二大领域。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月09日 16 版）
(责编：郝江震、岳弘彬)

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