本报长沙9月8日电 （记者何勇）“目前北斗三号全球系统提供七种服务，自2020年7月正式建成开通以来，持续稳定运行，服务性能世界领先。”在湖南省政府新闻办9月8日召开的新闻发布会上，中国卫星导航系统管理办公室副主任陈谷仓介绍。

据悉，这七种服务包括：

一是定位导航授时服务。全球范围实测定位精度水平方向优于2.5米，垂直方向优于5.0米。测速精度优于0.2米/秒，授时精度优于20纳秒。

二是全球短报文服务。通过14颗MEO卫星为全球用户提供试用服务，最大单次报文长度560比特，约40个汉字。

三是国际搜救服务。6颗MEO卫星搭载搜救载荷，在符合国际标准的基础上，提供北斗特色B2b返向链路确认功能，为全球用户提供遇险报警服务。

四是区域短报文服务。最大单次报文长度14000比特，约1000个汉字，今年底具有区域短报文功能的智能手机将进入市场。

五是精密单点定位服务。通过3颗GEO卫星播发精密单点定位信号，定位精度实测水平方向优于20厘米，高程优于35厘米。

六是星基增强服务。支持单频及双频多星座两种增强服务模式，满足国际民航组织技术验证要求。目前星基增强系统服务平台已基本建成，正面向民航、海事、铁路等高完好性用户提供试运行服务。

七是地基增强服务。已在中国全境内建设框架网基准站和区域网基准站，面向行业和大众用户提供实时厘米级、事后毫米级定位增强服务。

据悉，中国将持续推动北斗国际化发展。结合“一带一路”建设规划，持续推进中俄、中阿、中非、中巴等多双边合作与交流，不断扩大北斗应用朋友圈；鼓励优势企业结合海外卫星导航应用需求，通过借船出海、搭车出行，持续推动北斗走出去，不断推进北斗规模化应用、国际化发展。

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