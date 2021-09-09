本报记者 刘 峣

参观者在2021世界5G大会展览现场体验5G+车联网VR虚拟驾驶。

新华社记者 任 超摄

服贸会上的5G移动诊疗设备。

新华社记者 张晨霖摄

从2021世界5G大会到2021年中国国际服务贸易交易会（服贸会），一段时间以来，多场高规格会议和展会聚焦以5G为代表的数字前沿技术，既展现了5G建设和应用的速度与广度，也凸显了中国抓住数字产业化机遇，以5G为引擎推进高质量发展的决心。

引领高质量发展的新引擎

中国互联网络信息中心（CNNIC）最新发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，中国5G商用发展已实现规模、标准数量和应用创新三大领先。

在规模上，工业和信息化部部长肖亚庆近日在2021世界5G大会上介绍，中国已开通建设5G基站99.3万个，覆盖全国所有地级市、95%以上的县区和35%的乡镇，5G终端手机连接数超过3.92亿户。

在标准数量上，中国5G标准必要专利数量占比超过38%，居全球首位。与以往注重产品制造不同，中国正在更多参与上游标准制定和生态培育，5G标准支撑能力持续增强。近年来，《5G移动通信网核心网总体技术要求》等447项行业标准陆续发布，为5G融合应用创新发展提供了重要的技术规范保障。

在应用创新上，中国5G应用案例已超过1万多个，覆盖了钢铁、电力、矿山等22个国民经济的重要行业和有关领域，形成了一大批丰富多彩的应用场景。5G正快速融入各行各业、呈现千姿百态，已形成系统领先优势，成为引领高质量发展的新引擎。

根据工信部等十部门今年7月联合发布的《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》显示，到2023年，中国5G个人用户普及率将超过40%；在垂直行业领域，大型工业企业的5G应用渗透率超过35%；在社会民生领域，打造一批“5G+智慧教育”“5G+智慧医疗”“5G+文化旅游”样板项目，“5G+智慧城市”建设水平进一步提升。

有效带动乡村振兴和工业互联网建设

在世界5G大会和服贸会上，5G在各行各业的应用集体亮相。5G应用场景支撑适应能力的提升，极大满足了旅游、医疗、教育、体育等行业的数字化需求，有效带动乡村振兴和工业互联网建设。

在旅游行业，以5G+AI、5G+VR为代表的智能技术广泛应用，推动云旅游、数字虚拟游蓬勃发展。中国电信将5G+MEC（边缘计算技术）能力运用于文旅场景，成功复原河南偃师二里头遗迹公园的夏朝宫殿样貌。游客可以借助手机“穿越”到3000多年前，通过AR（增强现实）技术感受夏朝都邑的繁华景象。

在医疗行业，5G为代表的信息技术使互联网医院、互联网诊疗和远程医疗技术日臻成熟。借助骨科手术机器人，北京积水潭医院与河北、西藏、浙江、山东、天津、安徽、广东等10余个省区市成功实施50余例5G骨科远程手术；5G急救车的使用实现了“上车即入院”，患者进入救护车后，5G系统会迅速将病人的心率、血压等实时状况与医院急诊室连接，做到“车院零距离”。

明年开幕的北京冬奥会也将受益于5G的普及和应用。中国工程院院士张平说，5G技术可以满足北京城区、延庆和张家口三地办会、高效协同和管理的需求，实现智慧观赛、超高清直播、运动科技、安全办赛等应用，推动冰雪竞技项目成绩跨越式发展。

第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，中国“5G+工业互联网”在建项目已超过1500个，覆盖20余个国民经济重要行业。在2021世界5G大会上，多个“5G+工业互联网”项目入围中国5G十大应用案例——

三一重工的5G全连接工厂贯穿业务全流程，230多个工业设备接入5G，覆盖了设备互联、生产制造、能源管理、视觉管理等8大类；青岛港建成全球首个氢动力5G码头，无人驾驶自动导引车、高速轨道吊等近百个智能设备投入生产，集装箱的装卸转运全部由智能系统调配完成；山西阳煤集团、中国移动在新元煤矿建成中国首个煤矿井下5G网络，实现井下万物智联，降低了采矿作业的安全风险，提升了矿山生产作业效率。

在浙江省桐庐县莪山畲族乡，“5G乡村智脑综合治理平台”的建设让5G应用融入了村民的衣食住行——在田间地头，智慧农业“稻鱼共生驾驶舱”可以实时监控稻田水质和鱼的生长情况，让原本需要丰富经验的种养殖方式变成了定标定量的科技农业种植方式；“5G+VR云课堂”让山区的孩子走进名校课堂，实现了乡村教学资源整体提优。

共同努力确保5G发展造福世界

当前，全球范围内正在掀起5G增强技术研发和产业布局的新热潮。专家表示，5G发展本身就具备了分工化、协同化的特征，深化合作、扩大开放是发展的必由之路。各国必须共同努力，确保5G的发展造福世界。

科技部副部长李萌表示，中国愿意继续秉持开放合作、互利共赢的理念，以更加开放的态度、更加务实的举措，依托中国在5G技术应用和产业方面的基础，进一步加强5G技术演进的国际合作，探索5G垂直行业应用的二次开发技术体系。开展5G增强技术标准、设备研发、试验攻关，提升5G垂直行业应用的适应能力，解决5G频率扩展、覆盖增强等发展问题。

清华大学公共管理学院院长江小涓表示，5G的特点是能够连接更多数据，全球化是其先天的要求。我们要努力获得全球科技合作的利益，但是也要防范风险，提升在数字全球化时代的科技创新能力。

张平建议，要进一步加快5G技术等基础设施建设，为数字贸易发展提供技术支撑。同时，要注重加强知识产权保护，这也是中国积极构建数字贸易新规则体系的重要前提。

中国通信标准化协会理事长奚国华认为，中国为5G的标准制定作出了巨大贡献，并在行业应用标准上做了许多探索。但在标准的制定上还面临着垂直行业应用程度不深、产业生态系统有待完善、网络安全威胁依然严峻等挑战，需要各方携手解决。

(责编：郝江震、岳弘彬)