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高光谱观测卫星成功发射

将满足我国环境综合监测需求

2021年09月09日05:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社电　（记者胡 喆）9月7日，我国在太原卫星发射中心用长征四号丙运载火箭成功发射高光谱观测卫星（高分五号02星）。记者从国家航天局了解到，该星将全面提升我国大气、水体、陆地的高光谱观测能力，满足我国在环境综合监测等方面的迫切需求，为大气环境监测、水环境监测、生态环境监测以及环境监管等环境保护主体业务提供国产高光谱数据保障。

　　高光谱观测卫星是《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》中的一颗业务星，由国家航天局组织实施。

　　高光谱遥感是当前遥感技术的前沿领域。地球上不同的元素及其化合物都有独特的光谱特征，是识别和分析不同物体特征的一种重要“身份证”。相比光学成像卫星只能看到物质的形状、尺寸等信息，高光谱卫星具备的光谱成像技术，可使光谱与图像结合为一体，探测各类物质的具体成分。

　　据悉，高光谱观测卫星采用上海航天技术研究院成熟的SAST3000卫星平台，运行于太阳同步轨道上。卫星共装载了7台探测仪器，覆盖了从紫外到长波红外谱段，融合了成像技术和高光谱探测技术，可实现空间信息、光谱信息和辐射信息的综合观测。凭借4000余个高光谱遥感探测通道，高光谱观测卫星将实现从几何形状、彩色感知到光谱信息的拓展，为我国遥感观测开启新的视角。

　　执行本次发射任务的长征四号丙运载火箭是常温液体三级运载火箭，性能优良、用途广泛，具备发射多种类型、不同轨道要求卫星的能力，可实施一箭单星或多星发射。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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