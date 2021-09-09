董佳莹 刘 峣

近日，长征二号丙遥五十一运载火箭（简称长二丙火箭）搭档远征一号S遥二上面级，在酒泉卫星发射中心以“一箭三星”方式，将3颗通信技术试验卫星成功送入预定轨道。

本次任务是长二丙火箭新型整流罩的首飞。据长二丙火箭总体主任设计师李君介绍，本次发射的长征二号丙火箭首次应用4.2米直径整流罩。就像大房间能放更多家具，4.2米直径整流罩的直径变大，能给卫星提供更大的可用结构空间，有利于多星发射布局的优化。未来，4.2米直径整流罩将逐步成为长二丙火箭发射任务的常态配置。

据介绍，4.2米整流罩的气动面积较3.35直径整流罩大40%，气动载荷同步增加，保障飞行时的气动载荷安全成为发射的关键环节之一。与此同时，4.2米直径整流罩的卸车、转运、吊装均需采用新方式和新工装。为此，研制团队全程采用明确状态、演练流程、总结优化、正式实施的现场迭代准则，保障了操作到位、结果正确。

本次发射的长二丙火箭还研制了一项新产品：1.35米直径中心承力筒。以前卫星与火箭连接时，多采用底部支撑结构，新研制的中心承力筒则通过侧挂方式实现火箭与卫星的机械连接。采用多段中心承力筒串联便可实现多星发射，既避免了串联方案卫星支撑结构的多次分离风险，也降低了结构重量。如今，中心承力筒结构方案已渐成星座发射任务的趋势，长征二号丙火箭后续将有一箭二十星的发射任务。

面对任务周期紧的考验，长二丙型号队伍在有效管控技术风险的同时，显著降低了研制成本、缩短了研制周期。中心承力筒通过选用成熟材料、成熟工艺，直接进入飞行产品生产；4.2米直径整流罩通过成熟模块组合，节省了新工装研制和结构部段试验验证环节。如此一来，一年时间内便让新构型火箭具备了飞行条件，实现了低成本高效率的预期目标。

今年是长二丙火箭的持续高密度发射之年，试验队还将同步开展长征二号丙遥四十一、远征1S遥四上面级的总装测试。

(责编：郝江震、岳弘彬)