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“实验6”完成14个站位采样 因台风逼近调整航次站位

代小佩
2021年09月09日07:54 | 来源：科技日报
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原标题：“实验6”完成14个站位采样 因台风逼近调整航次站位

　　8日，“实验6”船首航的第三天。截至当日24点，科考队伍已对14个综合科考站位完成了采样，获得了大量的海水样本和沉积物样本，以及南海北部中尺度暖涡经向断面的水文、气象数据。由于台风“康森”正在向西北方向移动，为躲避台风，“实验6”船调整了原定继续向南的计划，8日下午开始向东北方向行驶。

　　在完成南北方向14个站位的科考作业后，“实验6”船科考队伍已在南海成功抓取一个中尺度暖涡。中国科学院南海海洋研究所副研究员、“实验6”船科考队队长毛华斌告诉科技日报记者：“这个顺时针转动的暖涡呈现出纺锤形，其中心位于北纬17.8度、东经114.6度，比卫星遥感数据呈现的位置偏东南。该暖涡半径大约为100公里，次表层流速最大可达60厘米/秒。叶绿素值的数据分析表明，在暖涡中心区域呈现出低的初级生产力，意味着所含浮游生物较少。”

　　除了对暖涡的认识加深，生物化学组也收获颇丰。中国科学院南海海洋研究所研究员黄思军告诉科技日报记者：“我们在14个站位获取共计111个水层样品，开展了暖涡条件下浮游植物群落结构、营养盐、叶绿素、微型生物多样性、有机颗粒物、碳的源汇格局等方面的调查与现场实验。”

　　8日下午，向“实验6”船逼近的台风“康森”中心风力已达8级，台风“灿都”也在向西北方向移动，“实验6”船因此紧急调整航次站位。8日午夜，科考队将开展东西方向横断面观测，预计9日午夜完成西部最后一个站点，之后往东北航行，前往珠江口附近海区避风。

　　“临时调整航次站位，一方面是为了避风，另一方面为了增加新的科考目标。我们准备等台风过后，做重复断面观测，对比台风前后海洋的状态，研究上层海洋生态系统对台风的响应特征。这是一次难得的机会！”中国科学院南海海洋研究所副所长、“实验6”船首席科学家杜岩研究员说。

　　由于生物化学组需要对采集的样品立即进行处理，该科考组的成员几乎24小时泡在实验室进行样品处理、分析。随着台风逼近，他们需要加快进度。船员已全部进入应急状态，他们首先将船上的活动部件固定，并将防水门关闭，确保科考人员和仪器设备安全。

(责编：赵超、陈键)

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