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金砖国家对世界科技创新贡献率持续提高

刘艳
2021年09月09日07:54 | 来源：科技日报
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原标题：金砖国家对世界科技创新贡献率持续提高

　　9月7日，由中国科学技术交流中心牵头，60余位专家学者联合编写的《金砖国家综合创新竞争力发展报告》（2020年度英文版）（以下简称《报告》）在2021金砖国家新工业革命伙伴关系论坛上发布。

　　《报告》显示，金砖国家年研发投入大于全球总量的1/6；高技术产品出口额超过6万亿美元，大于全球总量的1/4；科技期刊论文发表量超过60万篇，大于全球总量的1/4。

　　“无疑，金砖国家对世界科技创新的贡献率继续提高，国际影响力与日俱增。”《报告》主要编写者之一、中国科学技术交流中心项目主管贠涛博士介绍，这已是第四本《金砖国家综合创新竞争力发展报告》。与之前一样，在金砖科技创新部长会议前，已预先将报告内容提供给各国科技主管部门。与以往不同，《报告》第一次由5个金砖国家学者共同编写，国际视角更加突出。

　　从综合创新竞争力看，2001年至2018年，金砖国家整体综合创新竞争力快速增加。2025年前，这种上升趋势将继续保持，中国创新能力上升显著，其他四国创新能力提升平稳。到2030年，五国综合创新竞争力持续增强，各国综合创新竞争力指数增长率将继续分化。

　　如俄罗斯莫斯科国立大学执行校长奥列格·卡拉肖夫所言，虽然技术不能改变一切，但我们正在进入一个技术变革速度极快的时代。加强各国科学技术的交流合作，以推动相关领域研究并确保成果落地，具有特别重要的现实意义。

　　那么，金砖国家科技合作落子何处？

　　《报告》另一位主要编写者、东华大学人文学院仪德刚教授介绍，《报告》给出了14个科技合作与发展的优先领域，主要包括信息通信技术、纳米技术、先进制造和机器人技术、空间运输系统、能源效率和节能、核能、可再生能源开发和开采矿物质勘探、生物技术等。

(责编：赵超、陈键)

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