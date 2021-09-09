杨雪

原标题：全球冰川加速消融，冰川融水却供不应求？

近日，北京师范大学地表过程与资源生态国家重点实验室效存德教授团队联合瑞典哥德堡大学等单位科研人员在《科学通报》发文，对全球冰川融水和人口变化的不匹配性及其引起的发展机遇和风险进行了系统研究。

“我们都知道，气候变化引起全球冰川加速消融，短期看冰川融水是增多了，但增加到一定值后就会开始减少。”效存德告诉科技日报记者。

社会经济规模影响冰川水资源需求

效存德说，由于区域气候、冰川面积及其流域覆盖率等综合因素不尽相同，不同区域冰川融水拐点出现的时间不同，融水对区域的影响也不同。比如，人口少的区域，水多水少对环境、生产、生活影响不明显，但人口多的区域，这种影响或是关键性的。

新研究从冰川水资源的供给潜力和人口依赖性两个方面，对全球193个冰川作用流域（南极洲除外）的冰川水资源重要性进行区划。结果表明，冰川水资源在其中36个流域发挥着重要作用，特别是亚洲的印度河、恒河、塔里木河、准噶尔、锡尔河和阿姆河流域，南美的兰佩河、马波乔河和圣塔河流域以及北美的育空河流域。

“这种冰川水资源供需不匹配首先是空间上的。”该论文第一作者、北京师范大学地理科学学部博士生苏勃介绍，许多冰川水资源富集地区，例如环北极、新西兰和斯堪的纳维亚半岛地区，当地社会经济规模小，对冰川水资源需求极低。但一些当地社会经济发展对水资源需求很高的地区，特别是非洲地区，冰川水资源储量却很少。此外，冰川融水在同一流域的不同地区也存在空间供需不匹配的现象。一般而言，冰川融水从流域上游往下游对当地水资源的贡献不断减少，但人口和经济规模一般从上游往中下游增大。

时间层面供需不匹配需引起足够重视

同时，不匹配还具体体现在时间上。苏勃说，例如，在温室气体排放和社会经济发展中间路径下，欧洲一些重要的冰川水资源补给流域——波河、多瑙河和莱茵河流域，冰川融水拐点已过，但当地人口增长率低，冰川融水减少和人口增长引起的风险会比较偏低。而南美洲情况就不同，当地人口增长较快且预估在21世纪50年代至70年代才能达峰，但冰川融水拐点会早于此前到达。北美洲和南美洲情况类似，许多冰川水资源重要补给流域预估将在2090年以后出现人口峰值，也将显著晚于冰川融水拐点，这些风险应该引起足够重视。

研究发现，冰川融水给印度河流域带来的风险最大、机遇也大。从20世纪90年代到21世纪40年代，累积增加的冰川融水相当于满足额外 465万人60年的基本用水需求，但之后至本世纪末由于冰川融水不断减少且人口还将增加，预估流域有累积8857万人面临严重的水资源短缺风险。

“相关国际组织、政府管理部门等利益相关者，应以弹性思维在不同流域和时期采取灵活而差别化的措施抓住机遇、规避风险。”效存德说。

以我国塔里木河流域为例。过去20年间，塔里木河流域作物种植面积呈现扩张态势，冰川融水为农业灌溉和缓解农业干旱提供了重要的水资源保障。冰川融水的增加趋势预计可到21世纪40年代，期间要进一步通过有效规划和相应的工程措施充分利用这些水资源。同时，从现在起也要主动做好有效适应，来应对之后冰川融水减少引起的水资源缺口。

亚洲地区冰川水资源尤其重要，特别是印度河和恒河流域，跨越多个国家，人口体量大，亟须通过协同设计开展跨境合作。

(责编：赵超、陈键)